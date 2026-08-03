Choque en Alvear y triple colisión de un taxi alcoholizado: los dos accidentes que marcaron el sábado en Esquel

El último sábado estuvo marcado por dos importantes siniestros viales en Esquel que requirieron la intervención de la Policía del Chubut. Si bien ninguno dejó heridos de gravedad, una mujer debió ser trasladada al Hospital Zonal y, en otro de los hechos, un conductor de taxi registró una alcoholemia positiva de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

La comisario Carolina Pauli realizó un balance del fin de semana y señaló que, una vez más, la fuerza debió intervenir por accidentes de tránsito.

"Hemos tenido un fin de semana más con intervenciones por accidentes. Lo único que se puede rescatar es que no tuvimos lesiones de gravedad ni víctimas fatales, pero sí una serie de intervenciones por accidentes de tránsito", expresó.

El choque en Alvear y Owen Jones

El primero de los hechos ocurrió el sábado alrededor de las 15 horas, en la intersección de avenida Alvear y Owen Jones. Según explicó la jefa policial, un Ford Fiesta que descendía por Owen Jones fue embestido por un Audi S3.

Pauli indicó que, por la magnitud del impacto, una de las hipótesis es que el Audi circulaba a una velocidad importante, aunque aclaró que esa situación deberá ser confirmada mediante las pericias de Policía Científica.

"Conforme al tipo de colisión que se produjo, que desplazó al Ford Fiesta hasta el boulevard de la avenida, podríamos determinar que hubo cierta velocidad. Será materia de las pericias establecer si existió o no un exceso de velocidad", sostuvo.

Como consecuencia del choque, la conductora del Ford Fiesta fue trasladada al Hospital Zonal por personal de salud. Sin embargo, las lesiones no revistieron gravedad.

La comisario precisó además que ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia y los resultados fueron negativos. También confirmó que la documentación de ambos vehículos estaba en regla, por lo que no se labraron infracciones administrativas y los rodados fueron restituidos a sus propietarios.

Un taxista chocó tres vehículos y dio positivo

Horas más tarde, cerca de las 21, la Policía intervino en un segundo siniestro ocurrido sobre calle Ameghino, casi avenida Fontana.

En este caso, un Fiat Cronos afectado al servicio de taxi, que circulaba sin pasajeros, impactó contra un Toyota Yaris que se encontraba estacionado. A raíz del choque, el taxi terminó subiéndose parcialmente a la vereda y colisionó además contra un Chevrolet Corsa que también estaba estacionado.

El dato más relevante surgió al realizar el control de alcoholemia al conductor del taxi, quien arrojó un resultado positivo de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

"Al conductor se le realizó la alcoholemia, dando un resultado positivo de 2,26", confirmó Pauli.

La jefa policial explicó que el hombre que conducía el taxi no era el titular del vehículo. Por ese motivo, una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, el rodado fue entregado a su propietario, quien presentó toda la documentación exigida y no registraba alcohol en sangre.

En este segundo hecho no hubo personas lesionadas, ya que los vehículos impactados se encontraban estacionados y sin ocupantes. Sobre el conductor responsable se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

MA