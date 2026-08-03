Este lunes arranca con frío, algunas lluvias y una tarde más estable

Después de un sábado de lluvia y un domingo con algunos momentos de sol antes del regreso de las precipitaciones durante la noche, el lunes mantiene un ambiente frío y con condiciones variables en distintos sectores de la Comarca Andina.

Durante las primeras horas del día existe la posibilidad de lluvias débiles y, en las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la caída de algunas nevadas. La temperatura se ubica cerca de los 4° al amanecer y la sensación térmica puede ser algo menor por el viento del oeste.

Con el correr de la mañana las precipitaciones tienden a perder fuerza. Hacia el mediodía el cielo continuará mayormente cubierto, aunque con algunos intervalos de menor nubosidad. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar alrededor de 8° durante la tarde, el valor más alto de la jornada.

El viento soplará del oeste durante buena parte del día con intensidad generalmente moderada y algunas ráfagas que podrían sentirse especialmente en sectores abiertos. Hacia la noche perderá fuerza de manera marcada.

La nubosidad seguirá presente durante gran parte del lunes, aunque sin lluvias importantes después de la mañana. La isoterma de 0° se mantendrá elevada para la época, por encima de los 1.100 metros, por lo que las nevadas quedarán restringidas a las zonas altas.

Será un lunes típico de invierno en la Comarca Andina: fresco desde temprano, con un comienzo algo inestable y una tarde más apta para las actividades al aire libre, siempre sin dejar el abrigo de lado.

O.P.