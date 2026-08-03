-4°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina climaPronosticoinviernoLago PueloEl Hoyo
03 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Este lunes arranca con frío, algunas lluvias y una tarde más estable

El lunes comienza con ambiente frío, probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y una tarde con más claros en la Comarca Andina. Cómo evolucionará el tiempo durante la jornada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después de un sábado de lluvia y un domingo con algunos momentos de sol antes del regreso de las precipitaciones durante la noche, el lunes mantiene un ambiente frío y con condiciones variables en distintos sectores de la Comarca Andina.

 

Durante las primeras horas del día existe la posibilidad de lluvias débiles y, en las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la caída de algunas nevadas. La temperatura se ubica cerca de los al amanecer y la sensación térmica puede ser algo menor por el viento del oeste.

 

Con el correr de la mañana las precipitaciones tienden a perder fuerza. Hacia el mediodía el cielo continuará mayormente cubierto, aunque con algunos intervalos de menor nubosidad. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar alrededor de durante la tarde, el valor más alto de la jornada.

 

 

El viento soplará del oeste durante buena parte del día con intensidad generalmente moderada y algunas ráfagas que podrían sentirse especialmente en sectores abiertos. Hacia la noche perderá fuerza de manera marcada.

 

La nubosidad seguirá presente durante gran parte del lunes, aunque sin lluvias importantes después de la mañana. La isoterma de 0° se mantendrá elevada para la época, por encima de los 1.100 metros, por lo que las nevadas quedarán restringidas a las zonas altas.

 

Será un lunes típico de invierno en la Comarca Andina: fresco desde temprano, con un comienzo algo inestable y una tarde más apta para las actividades al aire libre, siempre sin dejar el abrigo de lado.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ANSES actualizó jubilaciones y asignaciones: cuánto cobrarán desde agosto de 2026
2
 "Estamos muy contentos de estar acá": el testimonio de una turista en Esquel
3
 Rotary Esquel invita a una charla sobre su programa de intercambio de jóvenes
4
 El Cerro 21, el centinela que sigue siendo testigo de la historia de Esquel
5
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
1
 Choque en Alvear y triple colisión de un taxi alcoholizado: los dos accidentes que marcaron el sábado en Esquel
2
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
3
 Continúan las funciones de Toy Story 5 y Spider-Man en el Cine Auditorio Municipal
4
 Trevelin se prepara para el "Primer Torneo Copa Aniversario Pueblo del Molino" de Newcom
5
 "Es un tema de conciencia": Pauli pidió responsabilidad al volante ante las malas condiciones climáticas
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -