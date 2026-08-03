-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Cine Auditorio Municipal
03 de Agosto de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Continúan las funciones de Toy Story 5 y Spider-Man en el Cine Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal vuelve a abrir sus puertas este lunes con dos propuestas para disfrutar en familia. Entrá y conocé los horarios.   
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una nueva jornada de cine llegará este lunes al Auditorio Municipal de Esquel con la continuidad de la cartelera para disfrutar en familia. La programación incluye una nueva función de Toy Story 5 y otra presentación de Spider-Man, luego de las proyecciones realizadas durante el fin de semana.

 

La primera función será a las 18 horas con Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa saga animada que vuelve a reunir a sus entrañables personajes en una aventura cargada de humor y emoción.

 

Más tarde, desde las 20:30 horas, será el turno de Spider-Man, una propuesta ideal para los fanáticos del superhéroe que continúa en la pantalla grande del Cine Municipal.

 

Las entradas pueden adquirirse de 10 a 20 horas en la boletería del Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330.

 

El valor de las entradas es de 7.500 pesos para las funciones en formato 2D y de 8.500 pesos para las funciones en 3D. La propuesta busca ofrecer una nueva alternativa de entretenimiento para vecinos y visitantes durante las vacaciones de invierno.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ANSES actualizó jubilaciones y asignaciones: cuánto cobrarán desde agosto de 2026
2
 "Estamos muy contentos de estar acá": el testimonio de una turista en Esquel
3
 Rotary Esquel invita a una charla sobre su programa de intercambio de jóvenes
4
 El Cerro 21, el centinela que sigue siendo testigo de la historia de Esquel
5
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
1
 Choque en Alvear y triple colisión de un taxi alcoholizado: los dos accidentes que marcaron el sábado en Esquel
2
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
3
 Continúan las funciones de Toy Story 5 y Spider-Man en el Cine Auditorio Municipal
4
 Trevelin se prepara para el "Primer Torneo Copa Aniversario Pueblo del Molino" de Newcom
5
 "Es un tema de conciencia": Pauli pidió responsabilidad al volante ante las malas condiciones climáticas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -