Continúan las funciones de Toy Story 5 y Spider-Man en el Cine Auditorio Municipal

Una nueva jornada de cine llegará este lunes al Auditorio Municipal de Esquel con la continuidad de la cartelera para disfrutar en familia. La programación incluye una nueva función de Toy Story 5 y otra presentación de Spider-Man, luego de las proyecciones realizadas durante el fin de semana.

La primera función será a las 18 horas con Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa saga animada que vuelve a reunir a sus entrañables personajes en una aventura cargada de humor y emoción.

Más tarde, desde las 20:30 horas, será el turno de Spider-Man, una propuesta ideal para los fanáticos del superhéroe que continúa en la pantalla grande del Cine Municipal.

Las entradas pueden adquirirse de 10 a 20 horas en la boletería del Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330.

El valor de las entradas es de 7.500 pesos para las funciones en formato 2D y de 8.500 pesos para las funciones en 3D. La propuesta busca ofrecer una nueva alternativa de entretenimiento para vecinos y visitantes durante las vacaciones de invierno.

MA