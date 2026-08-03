"Es un tema de conciencia": Pauli pidió responsabilidad al volante ante las malas condiciones climáticas

La comisario Carolina Pauli se refirió a la necesidad de evitar el consumo de alcohol al conducir, en un contexto donde las condiciones climáticas de la región ya dificultan la circulación.

"Lamentablemente es un tema que va por conciencia personal. La conciencia de cada conductor al momento que sabe que va a tomar alguna bebida alcohólica: ser responsable y no tomar el volante, no subirse a un vehículo y poner en riesgo", expresó.

Para la jefa policial, el problema no es solo individual. "Más allá de ponerse en riesgo la persona, se pone en riesgo a un tercero. Pero es más conciencia social".Pauli remarcó que, pese a las campañas de prevención y a la vigencia de la tolerancia cero, la decisión final depende de cada persona.

"Por más de que se insista con el tema de las alcoholemias, la tolerancia cero, la responsabilidad de cada persona al momento que se va a abordar y subir a su vehículo es fundamental", concluyó.

SL