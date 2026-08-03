Buscaba trabajo para mantener a sus hijas y fue víctima de un femicidio

Una joven de 24 años fue asesinada en Mar del Plata luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo a la que había sido convocada a través de una oferta publicada en redes sociales. La víctima fue identificada como Mailén Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la joven murió a causa de un paro cardíaco provocado por una grave hemorragia originada por una herida de arma blanca en el cuello. Además, el informe forense confirmó que presentaba múltiples lesiones cortantes y heridas compatibles con un intento de defensa en brazos y piernas, un elemento que fortalece la hipótesis de que intentó resistirse al ataque.

La investigación

Por el crimen permanecen detenidos dos hombres de 26 y 27 años, quienes serán indagados por el fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación. Los peritos aún trabajan para localizar el arma utilizada en el femicidio.

En paralelo, el hombre que trasladó a Mailén hasta el balneario donde ocurrió el crimen se presentó de manera voluntaria ante la Delegación Departamental de Investigaciones acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento no fue imputado ni indagado.

Una falsa oportunidad laboral

Según reconstruyeron los investigadores, Mailén salió de su casa durante la tarde del sábado para asistir a una entrevista de trabajo en el Balneario Cero, ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

De acuerdo con la denuncia realizada por su familia, la joven había sido contactada a través de Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel. Un chofer pasó a buscarla por su vivienda y la trasladó hasta el lugar.

La última señal que tuvieron sus familiares fue un estado de WhatsApp que publicó a las 17.04, donde mostraba el ingreso al predio. Al advertir que no regresaba y que su teléfono permanecía apagado, comenzó una intensa búsqueda.

La búsqueda y el hallazgo

Con la ayuda de una amiga que logró recuperar parte de la conversación mantenida en Facebook y gracias a la imagen que Mailén había compartido desde el lugar, sus familiares llegaron hasta el balneario.

Al notar actitudes sospechosas por parte de uno de los serenos, decidieron regresar más tarde y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar, dos hombres intentaron escapar, pero fueron detenidos a pocos metros.

Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron el cuerpo de la joven detrás de una casilla utilizada por los serenos del complejo. También secuestraron distintos elementos que ahora son sometidos a pericias para reconstruir cómo ocurrió el crimen.

Una realidad que preocupa

La madre de Mailén contó que su hija había aceptado la propuesta porque necesitaba un empleo para sostener a sus dos hijas.

Mientras la investigación continúa, las cifras de violencia de género siguen reflejando una problemática alarmante. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 31 de julio se registraron 147 víctimas letales de violencia de género en Argentina, entre femicidios directos, femicidios vinculados e instigaciones al suicidio.

El informe también advierte que, durante ese período, una mujer fue asesinada cada 35 horas en el país y que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.



MA