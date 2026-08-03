La Municipalidad iniciará un plan de enripiado que alcanzará unas 150 cuadras en Esquel

La Municipalidad de Esquel pondrá en marcha un plan de enripiado y mejoramiento vial que alcanzará aproximadamente 150 cuadras durante los próximos 90 días. El operativo comenzará en el barrio Sargento Cabral y luego se extenderá a otros sectores de la ciudad, con prioridad en las calles por donde circula el transporte urbano de pasajeros.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Fonseca, explicó que el primer frente de trabajo se concentrará en uno de los barrios que actualmente presenta mayores inconvenientes.

"Vamos a hacer un plan de enripiado y, obviamente, mejoramiento de toda la parte vial. Ahora vamos a empezar con distintos sectores en distintos barrios. El primer barrio donde estamos con muchos inconvenientes es en los sectores donde está el circuito de los colectivos: Sargento Cabral y Jorge Newbery", señaló.

Además, adelantó que las tareas continuarán en otros sectores de la ciudad.

"Después tenemos compromisos en barrio Luque, Jorge Newbery, el sector del barrio Malvinas, Estación y Winter. Calculamos aproximadamente entre unas 150 cuadras que podemos empezar a hacer en este período de 90 días", indicó.

El objetivo es llegar a todos los barrios

Fonseca remarcó que el municipio busca llevar tranquilidad a los vecinos, ya que el mantenimiento de las calles de tierra implica un trabajo permanente debido a la gran extensión de la ciudad.

"Queríamos hacer una aclaración para que los vecinos tengan la tranquilidad de que vamos a tratar de llegar a todos los sectores. Son 35 barrios los que nosotros tenemos que atender, con un recorrido muy extenso. Tenemos aproximadamente entre 1.100 y 1.200 cuadras de tierra que atender", sostuvo.

En ese sentido, explicó que actualmente trabajan con una máquina nueva y otra contratada, mientras se espera incorporar más equipamiento en las próximas semanas.

"Ahora estamos con una máquina nueva y con una máquina contratada, pero en estos próximos 20 o 30 días salen las otras dos máquinas municipales, que van a estar a disponibilidad. Estimamos que en un promedio de 90 días deberíamos estar atendiendo todos los barrios y estar con cuatro frentes en distintos sectores", afirmó.

Trabajos para mejorar el drenaje

El funcionario señaló que, debido a las lluvias y la acumulación de agua, en algunos sectores primero será necesario mejorar el escurrimiento antes de colocar el nuevo material.

"Hoy nos vamos a encontrar con que estamos repasando. Hay mucha agua y vamos a tratar de buscar que haya escurrimiento para que se pueda secar. Van a ver que en realidad no van a quedar en condiciones las calles porque estamos tratando de mejorar el agua acumulada en varios sectores. Inmediatamente después empezamos a tirar material para hacer este tipo de enripiados", explicó.

Asimismo, detalló que el material que utilizarán es una base granular que favorece el drenaje y la compactación del suelo.

"Es una base granular que es filtrante, no contiene arcilla y, como hay mucha agua, nos va a permitir que después haya una mejor compactación. Es el mismo material que usamos cuando iniciamos este trabajo en Valle Chico", precisó.

Las primeras calles

Durante esta primera etapa, los trabajos comenzarán en las calles Vicente Calderón, Gobernador Tello y Hermanos Paredes. Posteriormente continuarán por Catena, los pasajes Cambaceres, Nahuelpan, Isaías Vera, Malvinas Argentinas, 16 de Noviembre y otras calles del barrio Sargento Cabral, donde el municipio prevé trabajar a lo largo de toda la semana.

MA