Docentes se manifestaron en Esquel

Docentes convocaron en el día de hoy a una nueva jornada con medidas de fuerza por el reclamo salarial, sumado a otros puntos que convoca y aglutina el paro nacional del área.

La movilización comenzó con una asamblea en la sede de Atech en calle San Martín, desde donde los docentes y vecinos que acompañan el reclamo se sumaron a una movilización en las calles céntricas, sobre calle 25 de mayo, de 11 a 12 horas de este mediodía.

El paro continúa durante el día, tal como convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA.

La decisión responde "a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", entre otros puntos detallados en su comunicado.

SL