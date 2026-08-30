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30 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut fortalece la promoción turística de Esquel y la Cordillera con un nuevo FAM Press

La acción se llevó a cabo tras la apertura del vuelo directo Córdoba–Esquel. Medios y creadores de contenido recorrieron atractivos de la región cordillerana para difundir la propuesta en el país. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, mediante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, organizó un nuevo FAM Press Córdoba–Esquel con el objetivo de potenciar la difusión de los destinos cordilleranos en el mercado nacional.

 

 

 

La iniciativa reunió a diez representantes de medios de comunicación, periodistas de televisión, radio, prensa digital y creadores de contenido cordobeses, quienes realizaron recorridos por la zona para generar material de difusión hacia sus comunidades y audiencias.

 

Durante la estadía, concretada del 20 al 24 de agosto, las autoridades locales desarrollaron un encuentro en Pueblo Carao. De la actividad participaron el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el ministro de Turismo y Áreas Protegidas provincial, Diego Lapenna, quienes expusieron los proyectos de inversión turística previstos para la región y la provincia.

 

 

 

El itinerario abarcó experiencias de naturaleza, gastronomía y cultura en Esquel, Trevelin, Gualjaina, El Hoyo y Lago Puelo. Entre los puntos visitados estuvieron el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el Área Natural Protegida Piedra Parada, el Laberinto Patagonia, el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, Pueblo Carao, la Cascada Nant y Fall, la Chacra Baruk y el Molino Nant Fach.

 

 

 

A su vez, el programa incluyó la visita a establecimientos vitivinícolas como Patagonian Wines, Ayestaran Allard, Cielos de Gualjaina y Viñas del Nant y Fall, orientados a visibilizar el desarrollo del enoturismo regional.

 

La logística del viaje contó con la colaboración de Aerolíneas Argentinas en la conectividad aérea, el servicio terrestre de Meraki Sur, guías locales y las secretarías de turismo de los municipios de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila y Gualjaina.

 

 

 

 

 

 

 

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