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30 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Eulalio "Coco" Muñoz se quedó con los 17K del Trail Aniversario de General Roca

El atleta chubutense Eulalio "Coco" Muñoz, representante del equipo Awkache, se adjudicó la victoria en los 17 kilómetros del Trail Aniversario de la Ciudad de General Roca, disputado esta mañana en la localidad rionegrina. 
Por Redacción Red43

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El corredor oriundo de Chubut completó el recorrido de 17K con un tiempo de 1:07:55, lo que le permitió liderar la clasificación general de la distancia. El segundo lugar de la competencia quedó en manos del representante local Alexis Corrías.

 

En la rama femenina de esa misma distancia, la ganadora fue la roquense Marilyn Fontana, quien cruzó la meta con un registro de 1:26:29.

 

 

 

La jornada atlética en territorio rionegrino incluyó otras dos distancias. En el trayecto de 8 kilómetros, Paula Napolitano, de Plottier, obtuvo el primer puesto entre las damas con una marca de 1:26:29, mientras que Martin Araya, de Villa Regina, finalizó al frente en la categoría masculina con ese mismo registro.

 

Por su parte, la distancia principal de 27 kilómetros tuvo como vencedor al atleta de Allen, Ignacio Reyes, quien completó el trazado en 1:51:15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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