La comisión del Vaticano desembarca en Argentina para definir la agenda del papa León XIV

Una delegación de la Santa Sede aterriza este domingo a las 18:30 en el Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369, con el objetivo de definir la logística y la seguridad de la itinerancia del papa León XIV por la Argentina. El traslado de la comisión cuenta con un despliegue de escolta policial y un monitoreo preventivo de explosivos coordinado por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía Federal Argentina.

La comitiva realiza un recorrido por las ubicaciones evaluadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, distritos confirmados en el itinerario oficial. Tras concluir la inspección, los enviados de la Santa Sede mantienen una reunión interjurisdictional con autoridades nacionales y provinciales para coordinar los esquemas operativos y de convocatoria multitudinaria.

La agenda tentativa establece la estadía del Santo Padre en la Nunciatura Apostólica como punto de partida para las actividades oficiales. El cronograma contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, el traslado a Córdoba el martes 10 y una jornada en la basílica de Luján el miércoles 11.

En el plano operativo, la organización analiza sitios específicos para las actividades masivas y encuentros sectoriales. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, adelantó que entre las opciones bajo evaluación se encuentran el estadio de River Plate para un evento con jóvenes, la cárcel de Villa Devoto y espacios dedicados al ámbito de la discapacidad, seminaristas y religiosos, a la espera de la confirmación definitiva por parte de las autoridades vaticanas.