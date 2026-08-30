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30 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Las 4 reglas básicas para que no te vacíen la cuenta en un engaño virtual

El Gobierno provincial inició una acción de concientización para proteger datos personales y prevenir ciberdelitos. La propuesta brinda herramientas para detectar engaños y reforzar la seguridad en cuentas. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, mediante la Secretaría de Trabajo, lleva adelante una campaña informativa para evitar estafas virtuales y promover un uso seguro de plataformas digitales. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, centrándose principalmente en el resguardo de claves y la prevención del acceso indebido a información privada.

 

Entre los puntos clave se destaca la difusión de contenidos digitales vinculados con la creación de contraseñas complejas. Se recomienda evitar combinaciones predecibles, incluir letras, números y signos, y abstenerse de utilizar la misma clave para distintas plataformas. Asimismo, se insta a activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas activas.

 

Otro aspecto central abordado es el fenómeno conocido como phishing, método mediante el cual se envían correos y mensajes engañosos con el propósito de apoderarse de credenciales privadas. Frente a esta modalidad, las autoridades recomiendan no compartir datos con terceros ni guardar contraseñas en sitios de acceso público o de fácil localización.

 

Al respecto, el director de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, Julio César Stolz, señaló que "hoy una gran parte de nuestras actividades cotidianas pasa por entornos digitales. Por eso, conocer cómo proteger nuestros datos y reconocer posibles intentos de engaño es una herramienta fundamental para prevenir estafas y ejercer nuestros derechos de manera más segura".

 

Esta iniciativa se enmarca dentro de los programas institucionales orientados al fortalecimiento de los derechos del consumidor y la concientización digital en el territorio provincial.

 

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