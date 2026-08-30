Las 4 reglas básicas para que no te vacíen la cuenta en un engaño virtual

El Gobierno del Chubut, mediante la Secretaría de Trabajo, lleva adelante una campaña informativa para evitar estafas virtuales y promover un uso seguro de plataformas digitales. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, centrándose principalmente en el resguardo de claves y la prevención del acceso indebido a información privada.

Entre los puntos clave se destaca la difusión de contenidos digitales vinculados con la creación de contraseñas complejas. Se recomienda evitar combinaciones predecibles, incluir letras, números y signos, y abstenerse de utilizar la misma clave para distintas plataformas. Asimismo, se insta a activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas activas.

Otro aspecto central abordado es el fenómeno conocido como phishing, método mediante el cual se envían correos y mensajes engañosos con el propósito de apoderarse de credenciales privadas. Frente a esta modalidad, las autoridades recomiendan no compartir datos con terceros ni guardar contraseñas en sitios de acceso público o de fácil localización.

Al respecto, el director de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, Julio César Stolz, señaló que "hoy una gran parte de nuestras actividades cotidianas pasa por entornos digitales. Por eso, conocer cómo proteger nuestros datos y reconocer posibles intentos de engaño es una herramienta fundamental para prevenir estafas y ejercer nuestros derechos de manera más segura".

Esta iniciativa se enmarca dentro de los programas institucionales orientados al fortalecimiento de los derechos del consumidor y la concientización digital en el territorio provincial.