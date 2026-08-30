Tercera edición del Espacio Circular de Libros en Esquel

El Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de la tercera edición del Espacio Circular de Libros, una propuesta abierta a la comunidad que promueve la circulación de la lectura mediante la compra, venta y canje de ejemplares nuevos y usados. El evento se desarrollará el domingo 6 de septiembre en el horario de 16:00 a 20:00.

La jornada es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura, la Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda y la Casa de Galicia. Además del intercambio de publicaciones y revistas, la programación contempla una suelta de libros y un espacio dedicado a la lectura infantil. La entrada a la actividad será libre y gratuita para todos los asistentes.

Desde la organización informaron que las personas interesadas en participar con un stand deberán inscribirse previamente de forma presencial en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de la Avenida Fontana y la Avenida Alvear, dado que los cupos para los puestos son limitados.