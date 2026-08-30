Fontana reaccionó tarde y no le alcanzó frente a Estudiantes Unidos

En el inicio de la Zona 7 de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal, Fontana no pudo en su debut y cayó 2 a 1 frente a Estudiantes Unidos de Bariloche. A pesar de dar muchas ventajas en una primera mitad desfavorable, el conjunto local reaccionó en el complemento con más ímpetu que fútbol y quedó a un paso empate con sabor a proeza.

Los goles fueron convertidos por Marco Labruna y Franco Montero para la visita, en tanto Sebastián Barrera descontó para Fontana.

El partido comenzó con una ráfaga del local. En los instantes iniciales, Fontana acorraló a su rival y tuvo la más clara en los pies de Axel Inda, quien remató desviado tras un rebote cedido por el arquero visitante Morales tras un disparo de Sebastián Barrera. No llegó al primer minuto y Fontana tuvo la más clara del partido, hasta la del último suspiro del partido cuando “Cote” Baldebenito estrelló un tiro en el travesaño

Sin embargo, en cuanto pasó el aluvión, Estudiantes Unidos tomó las riendas del encuentro con un Marco Labruna —nieto del recordado Amadeo— en un nivel superlativo, adueñándose del mediocampo y con la pelota en los pies la visita pegó rápido y por duplicado.

Apenas se jugaron cinco minutos, Marco Labruna abrió el marcador tras adueñarse de la pelota en la zona media y rematando al poste izquierdo del arquero local y tres minutos más tarde un centro desde la derecha por parte de Joel Juárez encontró solo a Franco Montero quien conectó de cabeza para definir por encima del arquero Podinsky.

Hay que ser sinceros, Estudiantes Unidos alcanzó la ventaja por su capacidad en el manejo del balón, pero sobre todo por la tibieza en la marca de los jugadores de Fontana quienes se vieron desbordados cada vez que tenían que defender.

Con una desventaja que parecía indescontable, donde la visita estaba más cerca del tercero, el técnico local Daniel Monsalve movió el banco a mitad del primer tiempo: mandó a la cancha a Brian Mardones en reemplazo de Nahuelfil. El cambio le permitió a Fontana asentarse y ganar tenencia en un terreno de juego pesado que desgastó rápidamente las piernas de los futbolistas.

En la segunda mitad, la visita administró la ventaja, pero Fontana vendió cara la derrota. Con empuje y corazón, acorraló a los barilochenses hasta encontrar el descuento a 15 minutos del final del partido cuando Sebastián Barrera y Julián Mielgo empujaron la pelota debajo del arco para sellar el 2 a 1 que fue definitivo.

Claro que el empate estuvo en los pies de Josué Baldebenito, cuyo remate desde el borde del área chica reventó el travesaño.

Gesto de hidalguía: Importante fue la presencia de Joel Juárez en el once inicial de Estudiantes Unidos, quien saltó al campo de juego a pesar del duro momento personal tras el fallecimiento de su hermano el pasado viernes.

Cierre de la fecha: La primera jornada de la Zona 7 se completará este martes 1 de septiembre a las 19:00 horas con el cruce entre Puerto Moreno y Cruz del Sur.

Lo que viene: Fontana afrontará una exigente seguidilla de tres viajes consecutivos a Bariloche. El próximo fin de semana visitará a Cruz del Sur, en estadio a confirmar.