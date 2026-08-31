¿Tus hijos usan squishies? Prohibieron varios modelos por químicos nocivos

El Gobierno nacional estableció la prohibición de importar, fabricar, comercializar y almacenar en todo el país los juguetes blandos tipo squeeze toy o squishy con forma de gyoza o dumpling. La decisión se tomó a partir de denuncias que vinculan a estos productos con riesgos para la salud de los consumidores, debido a la posible presencia de sustancias químicas en niveles no permitidos.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 690/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a artículos comercializados bajo denominaciones como Squeezy Duplings, Dumpling Squishy, Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis, Dumpling Squishy con Steamer Box, así como a versiones genéricas sin marca declarada. La restricción obliga además a importadores, fabricantes y comercios a retirar el stock existente y proceder a su destrucción o desecho de forma inmediata.

Según lo indicado en el texto oficial, la alerta sanitaria se sustenta en que estos artículos podrían contener benceno, ftalatos u otros compuestos tóxicos con potencial cancerígeno y mutagénico en porcentajes superiores a los autorizados por la normativa técnica aplicable en la Argentina, con riesgos derivados del contacto con la piel o la inhalación.

La medida fija un alcance nacional sustentado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor para garantizar la protección de la salud. Únicamente se contemplan excepciones para aquellos proveedores que acrediten mediante declaración jurada y certificaciones oficiales el cumplimiento de las normas de inocuidad.

EBW