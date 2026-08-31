¿Quién protege a los docentes? Operativo policial por amenazas en Esquel

Tras la preocupación generada entre los docentes de la Escuela Nº 210 a raíz de mensajes de amenaza recibidos en la institución, el comisario Hugo Melipil brindó precisiones sobre las labores preventivas y el accionar policial que se despliega en los establecimientos educativos de la ciudad.

Melipil aclaró que el trabajo de resguardo se venía ejecutando y que los mecanismos de prevención contaban con rodaje previo debido a episodios similares registrados meses atrás. "La situación de la Escuela 210, los corredores escolares los mantenemos activos, como ya lo hemos anticipado por ahí a principio de año", afirmó el jefe policial.

En esa línea, remarcó la vinculación entre el hecho reciente y las intervenciones que debieron realizarse tiempo atrás por fenómenos difundidos en redes sociales. "Casualmente esta cuestión también venía por ahí un poco aceitada cuando arrancaron aquellas denuncias por los retos virales que se daban y que se hicieron virales por ahí en algún momento y que tenían alguna cuestión muy similar a este tipo de amenazas que aparece ahí en la Escuela 210", expresó el comisario.

Asimismo, detalló que la dinámica preventiva adoptada en este caso se basó en los criterios que ya estaban establecidos para situaciones de esta naturaleza. "Venía un poco aceitada esta cuestión y en función a eso el protocolo que se ha puesto en práctica, casualmente ante este evento en particular, ha sido muy similar", sostuvo Melipil.

Finalmente, remarcó que las fuerzas de seguridad continúan atentas al desarrollo de las actuaciones y con presencia física en los accesos escolares para transmitir tranquilidad a las comunidades educativas. "Seguimos pendientes por ahí a ver cómo avanza esta cuestión y mantenemos activa por ahí la presencia policial en los días de ingreso o salida de alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad", concluyó.