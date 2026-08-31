Ingram presentó a Torres un proyecto para llevar gas de red a Los Cipreses

El intendente de Trevelin, Héctor Ricardo Ingram, presentó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el proyecto ejecutivo y administrativo para extender la red de gas natural desde la localidad hasta Los Cipreses.

La propuesta fue entregada durante la firma de un convenio entre la Provincia y el Municipio de Trevelin, mediante el cual se prevé financiar viviendas en Trevelin y distintos parajes, en el marco de la compensación de una deuda provincial vinculada al Fondo de Desarrollo Cordillerano.

El proyecto fue elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin y contempla la extensión de la red hasta Los Cipreses, además de la incorporación de los callejones vecinales correspondientes a la ex legua 13.

La iniciativa también apunta a beneficiar a emprendimientos productivos y turísticos ubicados a lo largo de la Ruta Nacional 259. Según explicó Ingram, el Municipio viene manteniendo conversaciones con vecinos y productores de la zona, quienes manifestaron su respaldo a la posibilidad de concretar la obra.

El intendente señaló además que ya existen contactos con Camuzzi Gas del Sur y planteó la posibilidad de establecer un esquema de financiamiento conjunto entre el Gobierno provincial, la empresa distribuidora, el Municipio y los frentistas.

“Que llegue el gas a Los Cipreses, pero a su vez a los emprendimientos productivos y turísticos que hay a lo largo de la ruta, será un antes y después para el valle. Será un gran paso para el desarrollo de todo ese sector”, sostuvo Ingram.

Durante el encuentro, Torres indicó que considera factible avanzar con la iniciativa en el marco del Plan Galina y propuso mantener una nueva reunión con el intendente en las próximas semanas para continuar analizando el proyecto.

Por el momento, la extensión de la red se encuentra en etapa de gestión y evaluación, a partir del proyecto presentado por el Municipio.

AMD