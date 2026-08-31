El director técnico de Fontana de Trevelin analizó la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes Unidos de Bariloche. A pesar del resultado adverso, destacó la reacción del equipo, el planteo táctico y ya piensa en la seguidilla de tres partidos como visitante.

Fontana de Trevelin no pudo sumar en casa y cayó por 2 a 1 frente a Estudiantes Unidos de Bariloche. Sin embargo, en el balance futbolístico, el entrenador Daniel Monsalve se mostró conforme con la entrega y el rendimiento de sus dirigidos, asegurando que el marcador final no reflejó lo sucedido en el terreno de juego.

En diálogo con la prensa tras el encuentro, el DT fue claro al evaluar la derrota: "Para mí no fue justo el resultado. Ojalá hubiese entrado esa pelota que pegó en el travesaño. Lamentablemente, como nos pasa hasta en el torneo local, te patean dos veces al arco y terminan haciendo gol. Nosotros tuvimos las oportunidades y la más clarita sobre el final para haber empatado el partido".

EL CAMBIO TÁCTICO QUE REACOMODÓ AL EQUIPO

Uno de los puntos de quiebre del partido se dio a los 25 minutos de la primera etapa, cuando Monsalve movió el banco e ingresó Brian Mardones. El entrenador explicó la lectura táctica que lo llevó a realizar la modificación en pleno primer tiempo:

"Tenía tres 'cinco' jugando y por ahí se nos estaba cerrando mucho el juego por fuera. Buscamos tener a alguien más liviano por las bandas y dejar a Cote, Chiqui Di Prinzio por el medio, que sabíamos que iban a robar pelotas. Ahí cambió bastante el partido; la defensa estuvo muy bien plantada y apretamos bien en todos los sectores de la cancha".

Consultado sobre la suplencia de Tiziano Braese y su ingreso en los minutos finales, Monsalve aclaró que la decisión pasó por la actualidad física y laboral del jugador: "Seba Barrera y Roldán estaban muy bien arriba. Tiziano, por cuestiones de estudio y trabajo, ha mermado un poco los entrenamientos y no está al 100%. Cuando está bien sabemos que hace la diferencia, pero hay que poner a los que mejor estén en el momento".

LO QUE VIENE: TRES BATALLAS FUERA DE CASA

El panorama para el conjunto del "Pueblo del Molino" no será sencillo, ya que ahora deberá afrontar una seguidilla de tres compromisos como visitante. A pesar de la exigencia del calendario, el cuerpo técnico confía en dar pelea.

"Sabemos que se vienen canchas difíciles. Ojalá el clima pare un poco para poder hacer el fútbol que nos está faltando. Iremos a buscar los partidos, pero manteniendo los recaudos. Para mí Estudiantes es el equipo más fuerte de la zona, pero tenemos chances de pelearle de igual a igual a cualquiera en Bariloche o en Villa La Angostura".

Con la amargura por el resultado pero la tranquilidad del rendimiento, Fontana ya da vuelta la página y ajusta piezas para salir a recuperar fuera de Trevelin los puntos que se le escaparon en casa.