Más de 10 mil muestras al año: qué analiza el laboratorio provincial de Salud Ambiental

Como parte de las distintas acciones impulsadas por el Gobierno del Chubut para fortalecer el sistema sanitario público, la Secretaría de Salud destacó que el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental procesa más de 10.000 muestras al año para garantizar el adecuado control de la calidad de las aguas y los alimentos en todo el territorio chubutense.

En el espacio, que forma parte de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud) y funciona en Trelew, se realizan ensayos analíticos correspondientes a requerimientos de los Departamentos de Bromatología, Prevención de Riesgos Ocupacionales, Saneamiento Básico y Zoonosis, y de otras áreas de la cartera sanitaria.

Además, se prestan servicios arancelados a terceros (particulares y empresas, entre otros) y a numerosos organismos públicos, de carácter municipal, provincial y nacional, a través de convenios de colaboración.

Incremento anual

En base a reestructurar los procesos de trabajo, a una paulatina apertura de los servicios y a la implementación de nuevas técnicas analíticas de acuerdo a requerimientos sanitarios y de prestación de servicios, el laboratorio continúa incrementando la cantidad procesada de muestras anuales.

Así, de un promedio de entre 2.500 a 3.000 muestras que se procesaban anualmente a principios de la década de 2000, actualmente se procesan más de 10.000 muestras por año.

Centro de referencia en la Patagonia Sur

Consultado al respecto, el director provincial de Salud Ambiental (Una Salud), Germán Marino, explicó que “en base a la recuperación arancelaria por servicios analíticos, convenios con instituciones científicas y universitarias, participación en proyectos competitivos del BID y el apoyo del Estado Provincial, el laboratorio ha experimentado un crecimiento constante y una mejora continua de sus instalaciones, cuenta con una superficie de 675 metros cuadrados cubiertos, incrementando su capacidad analítica”.

“Gracias a este desarrollo, es el laboratorio más importante de la provincia en cuanto al análisis de agua y alimentos, y se ha posicionado como centro de referencia en la región Patagonia Sur en análisis microbiológicos, de toxinas marinas y de alimentos libres de gluten, recibiendo muestras no solo de la provincia de Chubut, sino de Santa Cruz y Río Negro”, destacó.

Equipo

Para ello, el laboratorio cuenta con un equipo de trabajo conformado por siete profesionales, cinco técnicos especializados en análisis químicos y microbiológicos, y dos empleados administrativos.

En tanto que, dentro del plantel profesional se encuentran un doctor en Biología, dos bioquímicos, un licenciado en Química, un licenciado en Tecnología de los Alimentos, un licenciado en Biología y una Microbióloga.

Además, el laboratorio pertenece a la Red Nacional de Laboratorios Oficiales (RENALOA) de la República Argentina, es miembro de la Red Interamericana de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RILAA), y se desempeña en carácter de Laboratorio Reconocido en la Red SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

Trabajo en conjunto con otros organismos

A través de convenios de cooperación, el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental presta servicios analíticos a numerosos organismos de carácter público, entre los que se destacan el control de residuos de pesticidas en frutas y verduras que realiza el Mercado Concentrador Chubut; y el control de toxinas marinas en moluscos bivalvos como parte del Programa de Control y Monitoreo de la Marea Roja, que se desarrolla en conjunto con las Secretaría de Pesca y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia.

También se lleva adelante el control microbiológico de balnearios provinciales, a través de un convenio con la Secretaría de Ambiente; el control de residuos de plaguicidas en frutas y verduras producidas en los valles provinciales, a través de un convenio con el Ministerio de Producción de la provincia; y el control microbiológico y fisicoquímico del agua potable en la ciudad de Trelew a través de un convenio de prestación de servicios con el OMRESP (Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos).

Además, se trabaja en conjunto con el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), en proyectos destinados a la identificación de bacterias productoras de toxinas Shiga en el sistema de riego del Valle Inferior del Río Chubut.

Días y horarios de atención

El Laboratorio Provincial de Salud Ambiental forma parte de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud) de la cartera sanitaria chubutense, y está ubicado en la calle Berwyn N° 226 de Trelew. Funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, y el teléfono de contacto es (0280) 4427421.

A.M