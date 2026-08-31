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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Atención viajeros: hay faltante de combustible en Paso de Indios

La estación PUMA de Paso de Indios tiene faltante de varios combustibles y venta restringida de Max Premium. Tecka y Los Altares mantienen abastecimiento normal. La situación se normalizaría entre el 1 y 2 de septiembre.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó este lunes 31 de agosto, a las 13:15, el estado del abastecimiento de combustibles en la estación de servicio PUMA de Paso de Indios.

 

Según el reporte, actualmente no hay despacho de Ion Diesel, Puma Diesel ni Nafta Súper. En tanto, la venta de Max Premium se encuentra restringida.

 

De acuerdo con la estimación oficial, la situación podría comenzar a normalizarse entre las jornadas del martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

 

 

 

Desde el organismo también señalaron que las estaciones de servicio de Tecka y Los Altares cuentan con abastecimiento normal de todos los combustibles.

 

La información resulta especialmente relevante para quienes tengan previsto viajar desde Esquel hacia la zona de la costa, ya que permite prever una alternativa de abastecimiento durante el recorrido.

 

 

 

R.G

 

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