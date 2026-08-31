Invitan a proyección de documental y debate sobre Lago Escondido

La Vecinal de Paraje Entre Ríos realizará el próximo 5 de septiembre una jornada de proyección y debate en torno al documental “Lago Escondido, soberanía en juego”, una producción que registra la séptima marcha hacia el lago, realizada en 2023.

La actividad comenzará a las 17 hs, y habrá un buffet a cargo de la Vecinal. A las 18 hs está prevista la proyección, seguida de un espacio de debate. El encuentro finalizará alrededor de las 20:30. La propuesta será con colaboración consciente y desde la organización solicitaron puntualidad para el inicio de la película.

Documental sobre las marchas hacia Lago Escondido

“Lago Escondido, soberanía en juego” es un documental político que busca visibilizar el conflicto por el acceso al lago y registrar las movilizaciones realizadas en los últimos años. La película se centra en la séptima marcha, desarrollada en 2023, y recupera el recorrido de pobladores, militantes y activistas que participaron de estas travesías.

El documental también aborda la llegada del empresario británico Joe Lewis a la zona cordillerana de Río Negro durante la década de 1990 y la controversia generada en torno a las tierras que rodean Lago Escondido. Desde 2017, distintas organizaciones y personas comenzaron a realizar marchas hacia el lago para reclamar por el acceso a un camino público y por el libre ingreso al espejo de agua.

Jornada para debatir sobre el territorio

La Vecinal propone utilizar la proyección como punto de partida para conversar sobre el acceso a Lago Escondido, los recursos naturales y la soberanía territorial. Plantearon que el encuentro busca generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el cuidado del territorio y del agua.

La actividad tendrá lugar el 5 de septiembre en la Vecinal de Paraje Entre Ríos, con apertura de sala a las 17, proyección a las 18 hs y debate posterior.

O.P.