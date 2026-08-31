Milei en redes sociales: más publicaciones, pero menos impacto

Javier Milei volvió a ocupar buena parte de la conversación en redes sociales durante los últimos días, con una intensa actividad en X marcada por mensajes de fuerte tono contra periodistas, economistas y dirigentes de la oposición.

En apenas una semana, el Presidente realizó más de 350 publicaciones y recurrió en reiteradas oportunidades a expresiones como “mierdas”, “simios”, “ensobrados”, “basura” y “corruptos” para referirse a distintos actores de la discusión pública.

La escalada de publicaciones se produce, sin embargo, en un contexto de menor impacto de la conversación digital vinculada al mandatario. Un informe de la consultora Ad Hoc detectó una caída del 70% en las menciones relacionadas con Milei respecto de febrero de 2025.

El trabajo, titulado “La Fatiga Digital - Agosto 2026”, también registró una reducción en las interacciones generadas por las cuentas que participan de la conversación política oficialista.

El contraste entre cantidad de publicaciones y repercusión también aparece al observar las audiencias de algunas entrevistas del Presidente. El 14 de mayo, una entrevista realizada en el streaming Carajo reunió unas 279 mil visualizaciones, mientras que otra aparición en Neura, ese mismo día, alcanzó alrededor de 155 mil.

Las cifras se encuentran lejos de las registradas durante otros momentos de la gestión. En diciembre de 2024, una entrevista de Milei había superado los 1,4 millones de visualizaciones.

Una explicación apunta al algoritmo

En el oficialismo atribuyen parte de la pérdida de alcance a los cambios en el funcionamiento de X. Según esta interpretación, la plataforma estaría dando mayor prioridad a los videos y al contenido original, mientras que las publicaciones basadas en citas y republicaciones tendrían menor exposición.

El formato es relevante en el caso de Milei, ya que buena parte de su actividad en la red social consiste en citar publicaciones de otros usuarios y sumarse a conversaciones ya instaladas.

De todos modos, referentes cercanos al Gobierno sostienen que las intervenciones públicas del Presidente continúan teniendo repercusión y consideran que no existe una pérdida generalizada de influencia.

Malestar entre los militantes digitales

El escenario también generó cuestionamientos dentro del propio espacio libertario. Sectores de la militancia digital manifiestan su disconformidad con el lugar que ocupan actualmente algunos dirigentes que participaron de la construcción inicial de La Libertad Avanza.

La discusión se vincula además con los movimientos internos del oficialismo y con las conversaciones que mantienen dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en un acuerdo electoral de cara a 2027.

Para algunos referentes digitales, la participación de dirigentes provenientes de estructuras políticas tradicionales representa un desplazamiento de quienes tuvieron un papel central en la expansión del fenómeno libertario en las redes.

Otra lectura dentro del oficialismo sostiene que el tono cada vez más confrontativo de Milei responde justamente al aumento de los cuestionamientos que recibe. Desde esa perspectiva, sus ataques buscan recuperar protagonismo y disputar nuevamente la conversación pública.

Mientras el Presidente incrementa su actividad en X y endurece el contenido de sus publicaciones, los datos sobre menciones, interacciones y audiencia abren una discusión sobre el alcance actual de su estrategia digital.

MA