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Por Redacción Red43

Tecnología e innovación: se viene el Encuentro TIC 2026 en Sarmiento

La Universidad del Chubut y CAMEETIC organizan una nueva edición del Encuentro TIC 2026, que se realizará el 15 de septiembre en el Complejo Cultural y Cine Teatro de Sarmiento.
Por Redacción Red43

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La propuesta contará también con la participación de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y busca consolidar un espacio de encuentro, intercambio y vinculación entre el sector tecnológico, el entramado productivo, las universidades y los organismos del Estado.

 

El Encuentro TIC 2026 tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de articulación entre empresas del sector tecnológico, compañías usuarias de tecnología, emprendimientos, instituciones educativas y organismos públicos, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

 

 

 

En este sentido, la jornada estará orientada a impulsar la innovación, promover nuevos negocios, potenciar emprendimientos regionales y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y los profesionales formados en la provincia. La iniciativa también busca contribuir al crecimiento del ecosistema tecnológico de Chubut y visibilizar las capacidades y oportunidades que existen en las distintas regiones del territorio.

 

Desde la Universidad del Chubut se destaca la importancia de generar estos espacios de articulación, que permiten acercar la formación académica a las necesidades del sector productivo y favorecer la construcción de nuevas oportunidades para estudiantes, profesionales, empresas y emprendimientos vinculados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 

 

 

R.G

 

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