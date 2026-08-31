AUH: el dinero que ANSES retuvo y todavía podés recuperar antes de fin de año

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) todavía están a tiempo de solicitar una parte del dinero que fue retenido por ANSES durante 2025.

Se trata del 20% de la prestación que el organismo previsional no abona mensualmente y que queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH. Para obtener ese monto, es necesario demostrar que los menores cumplieron con los controles y requisitos establecidos.

El plazo para completar la gestión se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Si la documentación no es presentada dentro de ese período, se pierde la posibilidad de cobrar el porcentaje retenido correspondiente a 2025, aunque la AUH mensual puede continuar percibiéndose mientras se mantengan las condiciones para acceder al beneficio.

Cuánto dinero se puede recuperar

El monto final depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH en 2025 y de la situación particular de cada hijo.

En el caso de quienes percibieron la asignación durante los 12 meses del año pasado, el dinero retenido puede alcanzar los $188.069 por cada hijo menor de 18 años.

Para los titulares que tienen hijos con discapacidad, el monto acumulado puede llegar hasta $893.658.

Qué hay que presentar

La documentación se acredita mediante la Libreta AUH, que reúne información vinculada con distintos aspectos relacionados con el desarrollo de los niños y adolescentes.

Entre los datos que deben certificarse se encuentran los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación. Además, para los chicos de entre 5 y 17 años se debe acreditar la asistencia escolar.

La documentación debe ser completada por los profesionales o instituciones correspondientes, según cada requisito, y luego presentada ante ANSES.

Cómo realizar el trámite

La gestión puede iniciarse de manera virtual a través de Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, el titular debe buscar la opción correspondiente a la Libreta AUH y consultar la información disponible para completar el trámite.

Si el sistema genera el formulario, deberá descargarse e imprimirse para reunir las certificaciones necesarias. Una vez completados los datos, la Libreta debe contar con las firmas y sellos correspondientes.

Luego, el documento puede cargarse nuevamente desde Mi ANSES mediante la opción “Subir Libreta”. Es importante que la fotografía o imagen presentada sea clara y permita visualizar correctamente toda la documentación.

Después de la aprobación por parte de ANSES, el monto correspondiente al dinero retenido se deposita en la misma cuenta en la que habitualmente se cobra la AUH.

El organismo establece que el pago se realiza dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la Libreta.

Por eso, quienes todavía no realizaron la presentación cuentan con tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar el trámite correspondiente al período 2025.

MA