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Por Redacción Red43

La Escuela N° 112 de Esquel cumple 100 años y prepara un emotivo reencuentro de generaciones

La institución realizará este martes su acto central por el centenario, con la presencia de exalumnos, exdocentes, autoridades y familias. La convocatoria permitió recuperar fotografías, recuerdos y anécdotas de distintas épocas.
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 112 de Esquel llega a sus 100 años y prepara un acto central que reunirá a integrantes de distintas generaciones que pasaron por la institución.

 

“Llegó el momento, llegaron los 100 años, así que mañana comenzamos con el acto central, esperamos a toda la comunidad de Esquel. Tenemos muchísimos invitados que fueron ex-alumnos y ex-docentes de este establecimiento”, expresó la directora Gladys Ramírez.

 

Entre los invitados habrá exalumnos y personas que ocuparon cargos directivos, además de los alumnos que actualmente asisten a la institución junto con sus familias. 

 

Ramírez destacó que el encuentro permitirá reunir a varias generaciones y anticipó una jornada especial. “Va a ser un día emocionante para todos, para esos ex-alumnos y también para los alumnos actuales. Se van a encontrar muchísimas generaciones”.

 

La convocatoria también permitió recuperar parte de la memoria de la escuela. “Hoy se acercó una alumna de 1969 a traernos fotos de su maestra, la verdad que es emocionante lo que está pasando con cada ex-alumno que empieza a traer sus recuerdos”, relató.

 

La respuesta de la comunidad también se reflejó en las actividades previstas por el centenario. “Tenemos agotados todos los eventos”, señaló Ramírez, al informar que ya no quedan entradas para la cena gala ni para el agasajo de mujeres.

 

La directora recordó además que la historia de la institución comenzó en una chacra ubicada entre Esquel y Trevelin, antes de llegar a su actual ubicación. “Esta es la suma de lo nuevo, lo viejo, lo que quedó del pasado, del presente, y de muchas historias que por ahí se siguen repitiendo”, sostuvo.

 

Como parte de la celebración, los alumnos actuales también trabajaron sobre la historia institucional. Se realizaron seis proyectos, uno por cada grado, que serán presentados el 30 de septiembre con una película, una línea histórica, maquetas, una obra de mosaiquismo y una bandera Mapuche-Tehuelche, entre otras producciones.

 

“Cada uno va a mostrar un producto palpable para que quede de recuerdo para siempre en la 112 y que no pase desapercibido el siglo que cumple la escuela”, destacó Ramírez.

 

 

 

R.G

 

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