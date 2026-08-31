El municipio continúa con los trabajos de mejora en el Jardín Nº 4401de Esquel

La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos de mantenimiento y puesta en valor del Jardín Nº 4401, en este caso en la extensión que funciona en las instalaciones de la Escuela Nº 76.

Esta nueva etapa contempla el cambio del cielorraso y distintas mejoras integrales en el edificio, con el objetivo de optimizar las condiciones del establecimiento para el desarrollo de las actividades educativas.

Los trabajos están a cargo de personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, que lleva adelante las tareas necesarias para mejorar la infraestructura del establecimiento.

En una primera etapa, el municipio ya realizó trabajos de mantenimiento y mejora en la sede del Jardín N.º 4401 ubicada en Alsina y 25 de Mayo. Con estas nuevas tareas, la intervención alcanza también al espacio donde funciona la extensión educativa.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de que el Estado municipal se involucre en el mantenimiento y las mejoras de los establecimientos educativos.

“Desde el primer día de gestión dijimos que la educación es una prioridad. Y cuando hablamos de educación no hablamos solamente de acompañar a los estudiantes y a las instituciones, sino también de garantizar que los edificios estén en buenas condiciones”, expresó.

En ese sentido, Taccetta remarcó que el mantenimiento de la infraestructura escolar forma parte de las acciones que el municipio considera necesarias para acompañar a la comunidad educativa. “Mantener los edificios, hacer las reparaciones que hacen falta y mejorar los espacios donde nuestros chicos aprenden también es parte de apostar por la educación. Por eso creemos que tenemos que involucrarnos y trabajar junto a cada establecimiento para dar respuesta a sus necesidades”, indicó.

R.G