Torres firmó convenios para impulsar parques industriales de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes la firma de siete convenios con municipios y representantes de cámaras empresariales para la coadministración de parques industriales ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Trevelin.

La puesta en marcha de este nuevo esquema de gestión permitirá articular acciones para mejorar la infraestructura, los servicios y el funcionamiento de los polos productivos; acompañar a las empresas radicadas; impulsar nuevas inversiones y promover la generación de más puestos de trabajo.

La rúbrica de los acuerdos se concretó en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, ante un importante marco de intendentes, diputados, funcionarios, trabajadores y referentes del sector privado chubutense. Su implementación permitirá generar mejores condiciones para quienes producen, invierten y generan empleo en la provincia.

Además del titular del Ejecutivo, participaron de las firmas los intendentes de Trelew, Gerardo Merino, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el ministro de Producción, Juan Pavón; y el presidente de la Federación Empresarial Chubutense (FECh), Carlos Lorenzo, en representación de las cámaras de Comodoro Rivadavia y Trevelin.

También formaron parte Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras; Santiago Arnoldi, de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn; Guillermo López, de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn; Amneris Nicola, de la Asociación Civil Parque Industrial Liviano Puerto Madryn; Andrés Koss, de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut; y Juan Castillo, de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Trelew.

Subzona Franca, servicios y un modelo a replicar

Ante un salón colmado, el mandatario manifestó que “cuando Juan Pavón asumió teníamos un objetivo que era difícil: avanzar en el ordenamiento de una Subzona Franca que era inédita en Argentina”, y celebró que “ya se está ejecutando esa obra, que es fundamental más allá de la desidia de muchísimos años, donde el tratamiento de efluentes y las famosas bombas del Parque Industrial de Trelew eran cosas que se ponían bajo la alfombra”.

Torres indicó que la actual administración provincial “tomó la decisión de hacerse cargo para que ese Parque Industrial tenga los servicios que necesita, también de manera complementaria a la Subzona Franca, que hoy es el cimiento para ponerle valor a nuestros servicios”.

Precisó que, tras un arduo trabajo técnico y legal, “hoy se está construyendo el cerco perimetral, la portada y la balanza de lo que va a ser la Subzona Franca más grande de la Argentina”, subrayando en ese sentido que “va a estar en Chubut, va a estar en Trelew y va a ser un modelo y un caso de éxito para replicar”.

Articulación con el sector privado

El titular del Ejecutivo se refirió además a los convenios suscriptos este lunes con municipios y cámaras empresariales. “Muchísimas veces tuvimos el reclamo de intendentes en cuanto al ordenamiento de parques industriales y las especulaciones inmobiliarias, situaciones complejas donde era necesario ponerle un punto final definitivamente e incorporar también al sector privado”.

“Esa demanda hoy es una realidad con este acuerdo y definitivamente vamos a ordenar los parques industriales de la provincia del Chubut”, remarcó el gobernador, y anticipó que “también vamos a tener una Subzona Franca que esta semana ya va a estar incorporando la primera empresa con más de cien puestos de trabajo”.

Torres aseguró en ese marco que “progresivamente, aquellos que por ignorancia y otros por mala fe dudaban, van a ver el impacto real en una zona que necesita generación de empleo”.

Desendeudamiento y ejecución de obras postergadas

El mandatario explicó que “para que las cosas sucedan se necesita planificación, normas claras y una agenda de desarrollo pensada a corto, mediano y largo plazo”. En esa línea, se refirió al esquema de alivio fiscal implementado en Chubut y destacó que “tenemos más de 15 millones de dólares y 16 proyectos turísticos en toda la provincia”.

“Hoy, en un momento donde la obra pública tuvo una baja muy importante a nivel nacional por una decisión ejecutiva, nosotros tomamos la decisión de avanzar en el programa de infraestructura más ambicioso de los últimos años para toda la provincia”, sostuvo Torres, y remarcó que “eso se hace en Chubut porque tenemos un Estado que está donde debe estar”.

Al respecto, se refirió también a la intervención de la Provincia sobre rutas nacionales, entre ellas la N° 3, en el tramo que une Trelew y Puerto Madryn, y la emblemática Ruta 40. “Se están ejecutando con recursos propios y desendeudándonos de la Nación”, enfatizó el gobernador, e indicó que “a partir de ese convenio de compensación de deuda, cero pesos le debe la provincia de Chubut a Nación hoy, y las rutas nacionales se están haciendo como corresponde”.

En el tramo final de su discurso, el titular del Ejecutivo se refirió además a la reactivación del desarrollo urbanístico del ex Pro.Cre.Ar. de Trelew. “En el primer proyecto de Procrear, donde más de 200 familias no sabían qué iba a pasar, Chubut logró desatar todos los cuellos de botella y es la UOCRA nacional la que pide replicar este modelo en toda la Argentina”, expresó.

“Se terminaron los negocios inmobiliarios y los vivos que frenan el desarrollo”

En tanto, el ministro de Producción, Juan Pavón, recordó una experiencia de hace más de seis años vinculada al Parque Industrial de Trelew. “En ese momento presenté un proyecto para la mejora de la planta de efluentes y, por cuestiones políticas de ese entonces, ese proyecto se frustró”.

El funcionario indicó que “hoy el gobernador está resolviendo ese problema porque entendió la necesidad de cambiar la política de administración de parques industriales, transformarla en una política de Estado y evitar que intereses políticos impidan su desarrollo”.

El titular de la cartera productiva cuestionó la falta de gestión e inversión de gobiernos anteriores y sus consecuencias en términos de generación de puestos de trabajo y pérdida de oportunidades. “Vinimos a cambiar eso, tal como me encomendó el gobernador: cambiar la dinámica de administración de parques industriales, sumando a municipios y al sector privado a través de cada una de las instituciones. Estamos convencidos de que son ellas las que tienen que formar parte de esta mesa y de la toma de decisiones”, puntualizó.

Finalmente, el ministro puso en valor los convenios firmados y aseguró que, a partir de este nuevo esquema, “se terminó el negocio inmobiliario en los parques industriales, se terminaron los vivos que frenan el desarrollo e impiden la generación de empleo, que es lo que hoy estamos necesitando en cada una de las localidades”.

Nuevo esquema de gestión

A partir de la firma de estos convenios, siete polos productivos de Chubut comenzarán a gestionarse de manera conjunta entre la Provincia, los municipios y las cámaras empresariales. El objetivo es potenciar la actividad productiva, generar mejores condiciones para la radicación de empresas, impulsar el desarrollo local y promover la generación de empleo.

Esta nueva herramienta de gestión compartida prevé mejorar la infraestructura, optimizar los servicios e implementar una Ventanilla Única para centralizar y agilizar consultas, solicitudes y trámites.

Los acuerdos alcanzan al Parque Industrial de Trevelin; al de Comodoro Rivadavia, que concentra buena parte de la actividad productiva del sur provincial; al de Trelew, uno de los polos con mayor cantidad de empresas radicadas en Chubut; y a cuatro parques de Puerto Madryn que agrupan algunas de las principales actividades productivas de la ciudad: el Pesquero, el Industrial Pesado, el Conexo Aluminio y el Liviano.

R.G