Estudiantes de Periodismo Deportivo realizaron su primera transmisión de fútbol en Trevelin

Alumnos del Instituto N° 804 asumieron el desafío de transmitir el cruce entre Fontana y Estudiantes Unidos de Bariloche por el Torneo Regional Federal. La propuesta contó con el respaldo de Radio Municipal FM del Valle y la conducción técnica de referentes del medio.

En una jornada memorable para el periodismo de la zona, un grupo de estudiantes de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo del Instituto Superior N° 804 dio un paso fundamental en su formación profesional al llevar a cabo la cobertura completa y transmisión en vivo del partido entre Club Fontana de Trevelin y Estudiantes Unidos de Bariloche, en el marco del debut del Torneo Regional Federal Amateur.

La iniciativa surgió desde los propios alumnos, quienes redactaron y presentaron el proyecto a las autoridades de la Radio Municipal FM del Valle de Trevelin (99.9 MHz). Desde la emisora, a través de la gestión de Matías Álvarez, se abrieron las puertas para brindar no solo la frecuencia de aire, sino también el canal de YouTube de la radio para la difusión en formato audiovisual.

TRABAJO EN EQUIPO Y DESPLIEGUE TÉCNICO

La transmisión contó con un equipo multidisciplinario integrado por los alumnos:

Lisandro Roa: Comentarios y análisis táctico del encuentro.

Juan Carlos Pelegri: Campo de juego (sector local - Fontana).

Leandro Muriano: Campo de juego (sector visitante - Estudiantes Unidos).

Gisel Salinas: Operación de cámaras en estudio y entrevistas en el terreno.

Evangelina Bordón: Apoyo en producción general, datos estadísticos y conducción.

El equipo estuvo apuntalado por Marcelo Sosa en los relatos y guía principal del equipo, por el área técnica por Beto Cañumir, operador de la radio, quien garantizó la calidad de la emisión multiplataforma.

“Fue una experiencia de aprendizaje fundamental para nosotros. Tuvimos la oportunidad de aplicar la teoría en un partido oficial y trabajar en equipo con el apoyo de la radio local”, destacaron los estudiantes tras finalizar la transmisión.

En el plano estrictamente deportivo, Fontana cedió como local en su debut al caer por 2 a 1 ante Estudiantes Unidos de Bariloche. A pesar del resultado adverso para el conjunto de Trevelin, el encuentro dejó un desarrollo parejo en la segunda mitad donde el equipo local mostró mucha actitud, incluyendo un remate en el travesaño que estuvo cerca de decretar la igualdad.

Desde la comunidad educativa y el ámbito periodístico local se celebra y felicita este hito alcanzado por los estudiantes de la Tecnicatura del Instituto 804, instándolos a seguir sumando horas de vuelo y llevar la cobertura a otras disciplinas y eventos deportivos de la región.