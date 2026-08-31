Sin hechos graves: así fue el balance de la Policía sobre el fin de semana en Esquel

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, realizó un balance del último fin de semana y señaló que las distintas actividades desarrolladas en la jurisdicción se llevaron adelante con normalidad.

Pese a que se llevaron adelante diferentes actividades en toda la región, Melipil destacó: "Ha venido bastante tranquilo”.

El funcionario policial indicó que se registraron algunas situaciones que fueron abordadas dentro del marco del Código de Convivencia Ciudadana. “Algunas cuestiones por ahí que se han encausado en el Código de Convivencia Ciudadana, algunas demoras contravencionales que han sido encausadas en orden a esa cuestión”, detalló.

En ese sentido, remarcó que estos episodios no derivaron en hechos de mayor gravedad. “No ha traspolado a otro tipo de cuestiones más graves”, afirmó.

Melipil también destacó el operativo preventivo desplegado durante las distintas actividades deportivas que se realizaron durante el fin de semana, tanto en Esquel como en otras localidades de la región.

“El fin de semana había tenido muchos puntos de encuentro en el ámbito deportivo y la policía se ha abocado a realizar tareas de prevención, no solo en Esquel con la Copa de la Ciudad sino también en Trevelin, en la Comarca Andina”, señaló.

Finalmente, el jefe de la Unidad Regional valoró que los eventos se desarrollaran sin inconvenientes y sin necesidad de intervenciones policiales de relevancia.

“Gracias a Dios se ha desarrollado todo con normalidad y no ha sido necesaria la intervención de policía”, concluyó.

R.G