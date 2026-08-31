Aspirantes a Bomberos de Esquel se entrenaron en técnicas de rescate vehicular

Los aspirantes a Bomberos Voluntarios de Esquel participaron este domingo 30 de agosto de una jornada de entrenamiento intensivo en Rescate Vehicular, orientada a fortalecer sus conocimientos y preparación para futuras intervenciones.

Durante la actividad, los aspirantes tuvieron una jornada de aprendizaje y práctica operativa, acompañados por integrantes del cuerpo activo que estuvieron a cargo de la capacitación y colaboraron en el desarrollo de los ejercicios.

Desde Bomberos Voluntarios de Esquel agradecieron especialmente a Patagonia Carnes por su colaboración, además de reconocer las gestiones realizadas por la Honorable Comisión Directiva y la Jefatura para llevar adelante la jornada.

La capacitación estuvo a cargo del Cabo 1° Llancapani y el Mayor Ruminahuel, quienes se desempeñaron como instructores.

También participaron como colaboradores el Bombero Cayún, Bombero Aguerre, Bombero Rúa Ibáñez y Principal (R) Lino, quienes acompañaron las distintas instancias del entrenamiento.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de prácticas para la formación de los futuros bomberos y para fortalecer su preparación operativa ante situaciones de emergencia.

R.G