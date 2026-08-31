Esquel: Avanza el Plan de Mantenimiento Urbano con trabajos en la ciudad

La Municipalidad de Esquel continúa con el Plan de Mantenimiento Urbano, con trabajos programados en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones de circulación en las calles y mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Este lunes, personal municipal realizó tareas de repaso de calles con maquinaria en el barrio Los Sauces. Además, se llevaron adelante trabajos de barrido sobre calle 25 de Mayo y tareas de limpieza de cámaras pluviales.

La limpieza de cámaras pluviales forma parte de un trabajo continuo que el municipio desarrolla desde hace dos meses, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de los desagües pluviales ante las precipitaciones de lluvia y nieve propias de esta época del año.

Estas tareas permiten retirar residuos, tierra y otros elementos que pueden obstruir las cámaras y dificultar el normal funcionamiento del sistema de desagües.

Desde la municipalidad de Esquel se sostiene un cronograma permanente de mantenimiento urbano, con intervenciones en calles, espacios públicos y sistemas de desagüe, de acuerdo con las necesidades de cada sector de la ciudad.

R.G