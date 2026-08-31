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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Galina: cómo es la obra de la Circunvalación que requiere más de $7.300 millones

Los trabajos en Puerto Madryn incluyen dos calzadas, nexo cloacal e iluminación integral. La obra estratégica en el sector sur busca acompañar el crecimiento urbano y la conectividad local. 
Por Redacción Red43

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, supervisó la pavimentación de la Circunvalación en la zona sur de Puerto Madryn, en el marco del Plan Galina. La obra requiere una inversión provincial superior a los 7.300 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Los trabajos apuntan a optimizar la seguridad vial, agilizar el tránsito vehicular y acompañar el crecimiento urbano y de servicios en ese sector.

 

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, recorrió los avances de la obra de la Circunvalación de Puerto Madryn junto al intendente Gustavo Sastre y al secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola. La iniciativa forma parte del Plan Galina y busca mejorar la conectividad entre zonas residenciales, deportivas, turísticas e institucionales.

 

 

 

Durante la visita, Torres se refirió a la trascendencia de los trabajos en la zona sur y afirmó: "Esta es una de las obras más importantes del Plan Galina, que comprende no solamente la pavimentación de la circunvalación, sino también colectores cloacales para que Puerto Madryn, que está creciendo exponencialmente, pueda hacerlo hacia la zona sur con los servicios que se merece".

 

El proyecto abarca el tramo de la calle Victoria de Eizaguirre, entre Abraham Mathews y la rotonda de acceso a la Ruta Provincial Interbalnearia (Charles Darwin), sumando 1,80 kilómetros. La traza conecta establecimientos como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT, el Hospital Modular y diversos clubes de la zona.

 

 

 

Respecto al financiamiento y la importancia del trazado, el mandatario sostuvo: "Este proyecto es posible gracias a una inversión de más de $7 mil millones de pesos. Es una obra que Puerto Madryn merece, que empezó y se va a terminar como corresponde". Asimismo, agregó: "Es una obra clave y estratégica para Puerto Madryn, porque permitirá agilizar la circulación y brindar mayor seguridad vial en un sector que no para de crecer".

 

En el plano técnico, la infraestructura contempla dos calzadas separadas por un boulevard central, dos carriles por sentido de circulación, estacionamiento paralelo, iluminación integral, señalización vertical y horizontal, obras de drenaje pluvial, pavimentación asfáltica, un nexo cloacal vinculado al colector principal e infraestructura prevista para futuras redes eléctricas.

 

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