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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Convocan a la Asamblea General Ordinaria de Ski Adaptado Esquel

La Asociación Civil de Ski Adaptado Esquel convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria el próximo 10 de septiembre. Se tratará la memoria, balances y la renovación de la Comisión Directiva. 
Por Redacción Red43

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La Asociación Civil de Ski Adaptado Esquel anunció la convocatoria a sus socios para la realización de la Asamblea General Ordinaria, formalizada para el próximo 10 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas. El encuentro tendrá lugar en la sede ubicada en la Ruta 259, kilómetro 7, en la ciudad de Esquel.

 

 

 

Durante la jornada se abordará un temario que incluye, en primer lugar, la elección de dos miembros asambleístas encargados de refrendar el acta de la reunión junto al presidente y al secretario de la institución. Asimismo, las autoridades informarán sobre los motivos por los cuales el encuentro se desarrolla fuera del término establecido.

 

 

 

En el transcurso del orden del día se pondrá a consideración la lectura y evaluación de la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos y recursos, junto al correspondiente dictamen del órgano de fiscalización para los ejercicios de los años 2024 y 2025. Finalmente, la convocatoria contempla la elección de los nuevos integrantes titulares que formarán parte de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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