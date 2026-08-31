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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Rutas de la región: el estado de los caminos este lunes

Vialidad presentó el reporte de transitabilidad para este 31 de agosto. Conocé la situación de los accesos a Esquel, las rutas hacia la comarca y las precisiones sobre la Ruta 71. 
Por Redacción Red43

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Los organismos viales y la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces brindaron el panorama de transitabilidad en las rutas de la comarca para este lunes 31 de agosto. En general, los caminos de la zona se encuentran transitables con precaución, aunque persisten las advertencias por calzadas húmedas, presencia de barro y sectores con heladas.

 

Respecto a los accesos principales a la ciudad de Esquel, el empalme con la Ruta Nacional 40 presenta calzada húmeda, mojada por lluvia y banquinas húmedas, además de vientos y lloviznas aisladas. En tanto, el tramo de la Ruta Nacional 259 que conecta Tecka con Esquel registra calzada húmeda por riego con sal, banquinas con barro y presencia de heladas. Por su parte, la Ruta Provincial 259 hacia Trevelin se encuentra transitable con precaución, con deformaciones en sectores, mientras que el camino de ripio hacia la Laguna La Zeta permanece habilitado con extrema precaución.

 

En lo que refiere a la Ruta Provincial 71, las autoridades remarcaron que el tránsito se encuentra totalmente interrumpido en el sector comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes. El corte total responde a un aluvión provocado por las intensas lluvias, el cual generó un socavón sobre la calzada, por lo que se solicita a los conductores no intentar atravesar dicho tramo hasta que culminen las tareas de reparación.

 

Para el resto del trazado de la Ruta 71, el tramo que conecta la Ruta Nacional 40 Sur con Cholila y el empalme hacia Lago Cholila se mantienen transitables con precaución. Asimismo, en el sector sur, desde la Villa Futalaufquen en dirección hacia Trevelin y el empalme con la Ruta 34, la circulación se encuentra habilitada con precaución.

 

Desde los organismos oficiales insistieron en la importancia de consultar el parte vial antes de salir a la ruta, respetar las velocidades máximas y circular con luces bajas encendidas.

 

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