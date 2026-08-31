El Quirófano Móvil estará en el Grupo Joven Ceferino

Esta semana se prestará el servicio público de castración y desparasitación de mascotas a través del Quirófano Móvil en el sector del Grupo Joven Ceferino. La propuesta busca facilitar el acceso a la atención veterinaria preventiva y promover la tenencia responsable en la comunidad.

De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad de Esquel, la atención iniciará este lunes a partir de las 13:30 horas. En tanto, de martes a viernes los profesionales atenderán desde las 8:00 horas.

Cabe señalar que la asignación de turnos para realizar las intervenciones y tratamientos se otorgará por orden de llegada. La iniciativa apunta a acercar herramientas sanitarias para la protección y el cuidado integral de los animales domésticos en los distintos barrios de la ciudad.

EBW