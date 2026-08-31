-1°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 31 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Castración de mascotasEsquelFauna Urbana
31 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil estará en el Grupo Joven Ceferino

El Municipio de Esquel traslada la atención veterinaria de castración y desparasitación al barrio Ceferino. Conocé los horarios de atención y cómo registrar a tus mascotas durante esta semana. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esta semana se prestará el servicio público de castración y desparasitación de mascotas a través del Quirófano Móvil en el sector del Grupo Joven Ceferino. La propuesta busca facilitar el acceso a la atención veterinaria preventiva y promover la tenencia responsable en la comunidad.

 

 

 

De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad de Esquel, la atención iniciará este lunes a partir de las 13:30 horas. En tanto, de martes a viernes los profesionales atenderán desde las 8:00 horas.

 

Cabe señalar que la asignación de turnos para realizar las intervenciones y tratamientos se otorgará por orden de llegada. La iniciativa apunta a acercar herramientas sanitarias para la protección y el cuidado integral de los animales domésticos en los distintos barrios de la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 DNI y pasaporte cerca de casa: las fechas del operativo del Registro Civil Móvil para septiembre
2
 Un cadete de la Escuela de Policía permanece internado tras ser agredido
3
 El Día del Niño llenó de sonrisas la Feria de La Trochita
4
 Proponen un retiro de bienestar integral y Astro Yoga en un entorno natural
5
 Chubut fortalece la promoción turística de Esquel y la Cordillera con un nuevo FAM Press
1
 La comedia argentina más vista del año se proyecta esta noche en Esquel
2
 Epuyén ya vive la cuenta regresiva para su 118° aniversario
3
 Ataque brutal: Una mujer roció con nafta a una trabajadora de una panadería
4
 Caso Manquillán: dictan 6 meses de prisión preventiva para los acusados
5
 ¿Tus hijos usan squishies? Prohibieron varios modelos por químicos nocivos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -