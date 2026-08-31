Trelew y provincia celebraron el Día del Niño junto a más de 2.000 chicos

Como parte de las actividades desarrolladas a lo largo del mes de agosto para celebrar el Día del Niño, el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, y el Municipio de Trelew llevaron adelante este último fin de semana una gran celebración que reunió a más de 2.000 niños y sus familias en instalaciones del Gimnasio Municipal N° 1.

La propuesta tuvo lugar este domingo 30 e incluyó una amplia variedad de actividades recreativas pensadas para las distintas edades. Durante la jornada, los chicos pudieron recorrer estaciones de juegos, propuestas lúdicas, juegos de mesa y diferentes stands institucionales, además de disfrutar de un espectáculo de magia y un show de burbujas.

Lotería del Chubut tuvo una participación especial con su sector de juegos infantiles, donde los niños fueron recorriendo distintas estaciones, participando de desafíos y actividades recreativas y recibiendo golosinas y pequeños regalos.

Además, durante el festejo se realizaron sorteos de bicicletas, tablets, monopatines, patinetas, juegos lúdicos y juegos de mesa, que fueron entregados a los chicos que participaron de la celebración.

La actividad contó con la presencia del intendente de Trelew, Gerardo Merino; del presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra y de la coordinadora de Bienestar Social municipal, Mariana Medina, junto a funcionarios y equipos de ambas instituciones.

Broche de oro

En ese marco, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó que la jornada significó el cierre de un mes en el que el organismo provincial acompañó distintas celebraciones destinadas a las infancias en diferentes localidades de Chubut.

“Durante todo agosto estuvimos recorriendo distintos puntos de la provincia, acompañando a los municipios, comunas y organizaciones en actividades pensadas para nuestros niños. Poder cerrar este mes en Trelew, junto al Municipio y con más de 2.000 niños disfrutando, es el mejor broche de oro que podíamos tener”, señaló Ibarra.

Asimismo, remarcó que “hay una decisión muy clara del gobernador Ignacio Torres de estar presentes en cada localidad, trabajando de manera articulada con los municipios y poniendo a las familias, y especialmente a nuestros niños, en el centro de estas acciones. Desde Lotería tenemos un rol social muy importante y trabajamos para que ese acompañamiento se traduzca en acciones concretas y llegue a cada rincón de Chubut”.

La celebración en Trelew permitió así culminar un mes de actividades desarrolladas y acompañadas por Lotería del Chubut en distintos puntos de la provincia, reafirmando el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los municipios para generar espacios de encuentro, recreación e integración para las familias.