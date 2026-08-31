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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Ingresan 20 nuevos residentes a los Hospitales provinciales

Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia incorporan a los practicantes a partir de mañana martes.
Por Redacción Red43

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Diecinueve médicos y un bioquímico se incorporarán a partir de este martes 1° de septiembre a las Residencias del Equipo de Salud 2026. Comenzarán su ciclo formativo en diferentes establecimientos sanitarios de la provincia. 

 

En el marco de las acciones que impulsa el Gobierno del Chubut para fortalecer la formación y especialización del recurso humano sanitario; la Secretaría de Salud informó que veinte nuevos residentes iniciarán este martes 1º de septiembre su trayecto formativo en diferentes hospitales de la provincia. 

 

De ese modo, la incorporación se concreta luego de la finalización del proceso de adjudicación de cargos, correspondiente al segundo llamado a concurso de las Residencias del Equipo de Salud 2026. 

 

Residencias
 
Se trata de 19 médicos y un bioquímico, quienes desarrollarán su formación en los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, y los Hospitales Zonales de Puerto Madryn y Esquel.

 

En esos establecimientos sanitarios se cursarán las residencias médicas de Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes.

 

Además, la oferta incluye las residencias de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos, y Bioquímica.

 

Nuevas residencias

 

La Secretaría de Salud destacó especialmente la incorporación de dos nuevas propuestas formativas, las residencias de Diagnóstico por Imágenes y Bioquímica, que comenzarán a desarrollarse este año por primera vez en la provincia.

 

En esa línea, es importante destacar que las Residencias del Equipo de Salud constituyen una instancia de formación intensiva en servicio que permite a los profesionales especializarse dentro de los establecimientos públicos de la provincia, acompañados por equipos docentes y asistenciales.

 

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