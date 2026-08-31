Un galpón quedó destruido por el fuego y una chimenea provocó otro incendio

Dos incendios fueron atendidos durante el domingo en distintos puntos de El Bolsón. El primero ocurrió alrededor de las 7 a.m., cuando personal del Destacamento de Mallín trabajó sobre un incendio que afectó un galpón destinado al almacenamiento de leña.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, la estructura tenía aproximadamente 6x3 metros y sufrió pérdidas totales. El siniestro se produjo en un callejón de Inalef.

Horas más tarde, cerca de las 15:10, se despachó un móvil hacia la intersección de Islas Malvinas y Roca por un principio de incendio originado en una chimenea.

O.P.