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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Un galpón quedó destruido por el fuego y una chimenea provocó otro incendio

Durante el domingo, Bomberos Voluntarios intervinieron en dos siniestros ocurridos en distintos puntos de El Bolsón. El primero dejó pérdidas totales en un galpón destinado al almacenamiento de leña y el segundo se originó en una chimenea.
Por Redacción Red43

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Dos incendios fueron atendidos durante el domingo en distintos puntos de El Bolsón. El primero ocurrió alrededor de las 7 a.m., cuando personal del Destacamento de Mallín trabajó sobre un incendio que afectó un galpón destinado al almacenamiento de leña.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, la estructura tenía aproximadamente 6x3 metros y sufrió pérdidas totales. El siniestro se produjo en un callejón de Inalef.

 

 

Horas más tarde, cerca de las 15:10, se despachó un móvil hacia la intersección de Islas Malvinas y Roca por un principio de incendio originado en una chimenea.

 

 

O.P.

 

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