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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Plazo límite para tributos y multas: los beneficios que vencen este lunes

Este lunes 31 de agosto finaliza la moratoria de la Municipalidad de Esquel para impuestos y multas acumulados al 31 de marzo. Hay opciones de pago contado y financiación en cuotas. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que este lunes 31 de agosto vence de manera definitiva la posibilidad de ingresar al Plan de Regularización de Deudas. El programa abarca tanto los tributos municipales como las multas correspondientes a obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2026, por lo que las autoridades locales remarcan la importancia de acercarse durante la jornada de hoy para poder mantener los beneficios.

 

 

 

El esquema vigente ofrece distintas facilidades financieras según la modalidad de pago elegida por los contribuyentes. Quienes opten por cancelar el saldo total al contado accederán a un 60 por ciento de quita de intereses. Por otro lado, quienes elijan abonar entre 1 y 12 cuotas contarán con un 50 por ciento de descuento en los intereses, mientras que la financiación hasta en 18 cuotas dispondrá de una rebaja del 40 por ciento.

 

 

 

Los vecinos interesados en regularizar su situación tributaria y ponerse al día con el municipio deben dirigirse a las oficinas de atención situadas en San Martín 650, donde se realiza la atención presencial para concretar el trámite antes del cierre del horario administrativo de la jornada.

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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