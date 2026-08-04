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Por Redacción Red43

Guatemala enfrenta la fuerza del volcán de Fuego con evacuaciones y alerta máxima

El volcán mantiene emisiones de lava, gases y ceniza con columnas que alcanzan hasta 6.000 metros de altura.
Por Redacción Red43

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La erupción del volcán de Fuego volvió a poner en alerta a Guatemala luego de que declararan un nivel de peligro por el aumento de la actividad volcánica. El macizo, ubicado cerca de la capital del país, comenzó a expulsar lava, gases y grandes columnas de ceniza que alcanzan varios kilómetros de altura.

 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció la declaración de alerta anaranjada a nivel nacional, un nivel previo a la emergencia máxima. Como parte de las medidas preventivas, durante la noche del lunes se inició la evacuación de dos caseríos cercanos al volcán.

 

Lava, ceniza y columnas de hasta 6.000 metros

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el volcán mantiene una emisión intensa de gases, ceniza y fragmentos de lava. El organismo indicó que las columnas de material volcánico alcanzan entre 5.000 y 6.000 metros de altura y advirtió que la actividad podría incrementarse en las próximas horas.

 

 

La evolución del fenómeno es monitoreada de manera permanente debido al posible impacto de la caída de ceniza y las emisiones volcánicas en las zonas cercanas.

 

Suspendieron clases en sectores próximos

Ante la presencia de ceniza y como medida preventiva, el Ministerio de Educación de Guatemala suspendió las clases presenciales durante lunes y martes en establecimientos ubicados en áreas cercanas al volcán.

 

La decisión alcanzó sectores de tres departamentos: Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, donde se buscó reducir la exposición de estudiantes y docentes ante la actividad volcánica.

 

 

Un volcán activo que vuelve a estar bajo vigilancia

El volcán de Fuego es uno de los volcanes con mayor actividad en Guatemala y sus erupciones forman parte de la dinámica natural del país.

 

Cada episodio obliga a reforzar la vigilancia sobre las localidades cercanas y evaluar posibles medidas preventivas según la evolución del fenómeno. Mientras continúan los controles científicos, mantienen el seguimiento de la actividad para definir los próximos pasos frente al comportamiento del volcán.

 

 

O.P.

 

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