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04 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Cómo actuar ante una emergencia con animales: Dictarán un curso de primeros auxilios

La capacitación tendrá encuentros presenciales con contenidos teóricos y prácticos sobre atención, prevención y cuidados de salud en mascotas y grandes animales. Se dictará en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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El próximo 7 de agosto comenzará un curso de primeros auxilios y prevención para la salud en pequeños y grandes animales, una propuesta presencial con contenidos teóricos y prácticos.

 

La capacitación será dictada por María Fernanda Molina y Ayelén Salvador en la Fundación Cooperar, en El Bolsón, con encuentros todos los viernes de 14 a 16.30.

 

A quién está dirigido

El curso está pensado para personas que trabajan o quieren comenzar a desempeñarse en el cuidado de mascotas, criadores, paseadores, peluqueros caninos, cuidadores y productores de grandes animales. También está abierto al público interesado en incorporar conocimientos sobre salud y prevención animal.

 

 

La propuesta tendrá una duración de tres meses, con 12 clases presenciales, una por semana, de dos horas y media cada una. Los cupos son limitados a 12 alumnos por curso.

 

Qué contenidos se abordarán

Durante la capacitación se trabajarán temas vinculados con la anatomía y fisiología de distintas especies, evaluación de parámetros vitales, manejo seguro del paciente, atención de animales politraumatizados, heridas, intoxicaciones y primeros auxilios.

 

El programa también incluye reproducción animal, atención del parto, cuidados del recién nacido, nutrición, enfermedades infecciosas y parasitarias, vacunación, zoonosis, bioseguridad y manejo de residuos veterinarios.

 

 

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 2944 412807.

 

Los lugares son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

 

 

O.P.

 

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