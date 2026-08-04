Cómo actuar ante una emergencia con animales: Dictarán un curso de primeros auxilios

El próximo 7 de agosto comenzará un curso de primeros auxilios y prevención para la salud en pequeños y grandes animales, una propuesta presencial con contenidos teóricos y prácticos.

La capacitación será dictada por María Fernanda Molina y Ayelén Salvador en la Fundación Cooperar, en El Bolsón, con encuentros todos los viernes de 14 a 16.30.

A quién está dirigido

El curso está pensado para personas que trabajan o quieren comenzar a desempeñarse en el cuidado de mascotas, criadores, paseadores, peluqueros caninos, cuidadores y productores de grandes animales. También está abierto al público interesado en incorporar conocimientos sobre salud y prevención animal.

La propuesta tendrá una duración de tres meses, con 12 clases presenciales, una por semana, de dos horas y media cada una. Los cupos son limitados a 12 alumnos por curso.

Qué contenidos se abordarán

Durante la capacitación se trabajarán temas vinculados con la anatomía y fisiología de distintas especies, evaluación de parámetros vitales, manejo seguro del paciente, atención de animales politraumatizados, heridas, intoxicaciones y primeros auxilios.

El programa también incluye reproducción animal, atención del parto, cuidados del recién nacido, nutrición, enfermedades infecciosas y parasitarias, vacunación, zoonosis, bioseguridad y manejo de residuos veterinarios.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 2944 412807.

Los lugares son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

O.P.