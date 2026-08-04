Entregaron contenedores para que la escuela n° 54 "pueda separar y disponer correctamente los residuos"

Mariana López Rey, gerente del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU- del Municipio de Esquel, realizó la entrega de contenedores a instituciones educativas de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela N° 54.“Estamos trabajando en una política pública en cuestión de residuos en los colegios. La idea es poder dar soporte en tres ejes: infraestructura, para que puedan contar con contenedores y capacidad para hacer la disposición inicial de residuos”, explicó López Rey.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza n° 329 de Generadores Especiales y busca promover la separación de residuos en las instituciones educativas. “Esto se acompaña con los contenedores, con el programa de promotores escolares GIRSU y también con capacitaciones que se van a seguir dando. En la escuela trabajamos el año pasado y este con dos cursos específicamente en la temática de separación”, detalló.

La funcionaria destacó que los contenedores permiten a los colegios tener mayor capacidad de almacenamiento y evitar que los residuos queden depositados en la vía pública. “Que no se depositen en la vereda y que nosotros podamos ser más ágiles a la hora de recolectar. Además tienen el enganche para volquetearlo, lo que hace que la recolección sea mucho más rápida”, señaló.

Los contenedores fueron adquiridos hace un año y se entregan en comodato a las escuelas. “La idea es abarcar todas las escuelas. Ya llevamos dos instituciones aproximadamente y seguiremos avanzando”, indicó.

Desde el área operativa, se explicó que esta herramienta también permite llevar trazabilidad de los residuos que se generan. “Nos ayuda a saber cuánto se genera de orgánico, de inorgánico y armar estadísticas en ese sentido. Es una herramienta muy importante para nosotros”, expresaron.

En la entrega también participaron directivos y auxiliares de las instituciones, con quienes se coordinan las capacitaciones y consultas. “Estamos a disposición para lo que necesiten. Ahora vamos a armar desde lo operativo un proceso para ir viendo cuánto se genera y con qué frecuencia. Eso nos sirve para armar un esquema de trabajo”, agregaron.

Agradecimiento de la comunidad educativa



Desde la Escuela N° 54 agradecieron la puesta en marcha del proyecto: “La verdad que estamos sumamente agradecidos. Era una necesidad para nosotros ya que no contábamos con contenedor. Los residuos se ponían en la vereda, venían perros o se desparramaban y era un problema. Contar con estos contenedores significa muchísimo para la escuela. Además los chicos vienen trabajando desde el año pasado en proyectos sobre el cuidado del ambiente y la separación de residuos. Tener ahora los contenedores es súper significativo. Estamos muy agradecidas a la Municipalidad por esto que nos permite trabajar junto con las familias en la importancia del cuidado del medio ambiente”.