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Por Redacción Red43

Harán una colecta externa de sangre en el barrio Malvinas

Será en la sede vecinal y con inscripción. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El jueves 13 de agosto el Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel realizará una colecta externa en el barrio Malvinas.

 

Será a partir de las 8:40 en la Sede Vecinal, ubicada en Pasaje Ejército San Carlos y 1° de Junio.

 

La jornada se organiza junto al equipo de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, coordinado por el Caps Malvinas y está dirigida a quienes quieran sumarse como donantes voluntarios.

 

Donar sangre es clave para abastecer al sistema de salud. Ese recurso se usa en cirugías, tratamientos médicos, accidentes y otras emergencias.

 

Requisitos para donar:

 

Tener entre 18 y 65 años

 

Pesar más de 50 kilos  

 

Gozar de buen estado de salud

 

No haber tenido cirugías, tatuajes ni perforaciones en el último año

 

Concurrir con DNI

 

Inscripción: 2945-465084

 


Desde la organización pidieron sacar turno con anticipación porque los cupos son limitados.

 

Desde el Banco de Sangre recordaron que cada donación puede salvar vidas y remarcaron la importancia de sostener un stock de donantes voluntarios para garantizar los componentes sanguíneos cuando se necesitan.

 

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