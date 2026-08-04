Harán una colecta externa de sangre en el barrio Malvinas

El jueves 13 de agosto el Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel realizará una colecta externa en el barrio Malvinas.

Será a partir de las 8:40 en la Sede Vecinal, ubicada en Pasaje Ejército San Carlos y 1° de Junio.

La jornada se organiza junto al equipo de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, coordinado por el Caps Malvinas y está dirigida a quienes quieran sumarse como donantes voluntarios.

Donar sangre es clave para abastecer al sistema de salud. Ese recurso se usa en cirugías, tratamientos médicos, accidentes y otras emergencias.

Requisitos para donar:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Gozar de buen estado de salud

No haber tenido cirugías, tatuajes ni perforaciones en el último año

Concurrir con DNI

Inscripción: 2945-465084



Desde la organización pidieron sacar turno con anticipación porque los cupos son limitados.

Desde el Banco de Sangre recordaron que cada donación puede salvar vidas y remarcaron la importancia de sostener un stock de donantes voluntarios para garantizar los componentes sanguíneos cuando se necesitan.