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Por Redacción Red43

Trevelin celebrará el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia con música y danzas

La Municipalidad y la Colectividad Boliviana organizan una celebración abierta a toda la comunidad, con espectáculos de música, danza y un reconocimiento a las familias que hicieron de Trevelin su hogar.
Por Redacción Red43

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Trevelin volverá a ser escenario de una celebración que une historia, cultura y tradición con motivo del 201° aniversario de la Independencia de Bolivia. La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la Colectividad Boliviana, organiza un acto conmemorativo que se realizará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 18, en el Salón Central Derfel Roberts.

 

 

Una comunidad que forma parte de Trevelin

 

La celebración tiene un significado especial para la localidad, donde numerosas familias de origen boliviano eligieron establecerse, trabajar, formar sus hogares y desarrollar sus proyectos de vida. Con el paso de los años, la colectividad se consolidó como una parte importante de la comunidad de Trevelin y sus parajes.

 

Esa presencia quedó reflejada en la convocatoria del año pasado, cuando el Salón Central se colmó de vecinos y familias que acompañaron el acto. Para esta nueva edición, la expectativa es volver a vivir un encuentro con una amplia participación y seguir fortaleciendo los lazos entre la comunidad local y la colectividad boliviana.

 

 

 

Música, danzas y tradiciones

 

La propuesta busca compartir la riqueza cultural boliviana a través de distintas expresiones artísticas y costumbres que se transmiten de generación en generación. Durante la jornada se presentarán Fuego Compañía Artística, el Grupo de Danzas Pellü Weche, Damaris Sandoval, Marizol Cordova y Aires Chilenos, quienes ofrecerán un espectáculo de música y danzas tradicionales.

 

 

Invitación abierta a toda la comunidad

 

Desde la organización señalaron que la conmemoración será también una oportunidad para conocer y disfrutar la cultura boliviana, en un espacio de encuentro pensado para toda la comunidad.

 

El intendente Héctor Ricardo Ingram, junto a representantes de la Colectividad Boliviana, invitó a vecinos y familias de Trevelin y sus parajes a participar de la celebración, que además de recordar una fecha histórica busca reafirmar los vínculos de hermandad entre los pueblos de América. La cita será el sábado 8 de agosto, a partir de las 18, en el Salón Central Derfel Roberts.

 

 

MA

 

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