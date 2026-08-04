Julio fue más frío de lo habitual y registró menos lluvias de lo esperado en Trevelin

El INTA Campo Experimental Agroforestal Trevelin presentó el informe meteorológico correspondiente a julio de 2026, donde se registraron valores climáticos por debajo de los promedios históricos para la zona.

Según los datos relevados, la temperatura media mensual fue de 0,2 °C, mientras que el promedio histórico para julio se ubica en 3 °C. Además, se registraron 21 días con heladas, superando el promedio histórico de 19,2 días.

En cuanto a las temperaturas extremas, la máxima absoluta alcanzada durante el mes fue de 12,4 °C, mientras que la mínima absoluta llegó a -11,9 °C. Ambos valores se ubicaron por debajo de los registros históricos, que para julio contemplan máximas de hasta 20 °C y mínimas de -15 °C.

Menos precipitaciones y déficit acumulado

El informe también reflejó un escenario de menor disponibilidad de precipitaciones. Durante julio se acumularon 87,2 milímetros de lluvia, por debajo del promedio histórico mensual de 138,3 milímetros.

Dentro de ese registro se incluyó la nevada ocurrida el 26 de julio, que alcanzó los 15 centímetros y fue contabilizada dentro del valor total de precipitaciones del mes.

La situación también se observa en el acumulado anual. Desde el 1° de enero hasta la fecha, Trevelin alcanzó 351,2 milímetros de precipitaciones, mientras que el promedio histórico para este período es de 625,9 milímetros. De esta manera, la localidad acumula solamente el 56% del valor esperado para esta altura del año.

Un escenario a seguir de cara al verano

Con el avance hacia la temporada de primavera y verano, la combinación de menor cantidad de precipitaciones acumuladas y condiciones más secas en la región representa un factor a tener en cuenta, especialmente en una zona donde durante los meses cálidos aumenta la preocupación por la ocurrencia y propagación de incendios de vegetación.

Los registros del INTA permiten observar la evolución de las condiciones climáticas y aportar información clave para la planificación productiva y ambiental de la zona cordillerana.

MA