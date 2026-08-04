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Por Redacción Red43

Libros, música y talleres: llega la segunda edición del Espacio Circular de Libros a Esquel

El encuentro se realizará el domingo 9 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal. Habrá compra, venta e intercambio de libros, micrófono abierto, rincón infantil y entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de la segunda edición del Espacio Circular de Libros, una propuesta destinada a promover la lectura y el encuentro entre vecinos a través de distintas actividades culturales.

 

La jornada se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

 

 

 

Durante el evento, el público podrá participar de espacios de compra, venta y canje de libros, además de recorrer un rincón de lectura, disfrutar de una suelta de libros y revistas, propuestas musicales, micrófono abierto, talleres y un rincón infantil pensado para los más pequeños.

 

La organización también informó que quienes deseen participar con un puesto deberán inscribirse previamente en el Centro Cultural Esquel Melipal, ya que los cupos son limitados.

 

La iniciativa busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y de promoción de la lectura, reuniendo a lectores, escritores, artistas y vecinos en una tarde abierta a toda la comunidad.

 

 

 

R.G

 

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