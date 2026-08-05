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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Sigue el éxito de "Spider Man" y se suma "La Odisea" al Cine Auditorio Municipal

Las entradas se encontrarán a la venta desde el miércoles en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informa que el Cine Municipal amplía su programación de agosto con nuevas funciones de "Spider-Man: Un Nuevo Día" y la incorporación de "La Odisea", dos de los estrenos más esperados por el público.

 

Las entradas se encontrarán a la venta desde el miércoles en la boletería del Cine Municipal, ubicada en Belgrano 330.

 

En el caso de "Spider-Man: Un Nuevo Día", la película se proyectará el jueves 6 de agosto, a las 18 horas, en formato 3D y doblada al castellano. El viernes 7 de agosto habrá dos funciones: a las 15 horas, en 2D y castellano, y a las 19 horas, en 3D y castellano. La programación continuará el domingo 9 de agosto, a las 15 horas, en 3D subtitulada; el lunes 10 de agosto, a las 15 horas, en 2D y castellano; y el martes 11 de agosto, a las 15 horas, en 3D y castellano.

 

Por su parte, "La Odisea" se suma a la cartelera con funciones el domingo 9 de agosto, a las 19 horas, en 2D y castellano; el lunes 10 de agosto, a las 19 horas, también en 2D y castellano; y el martes 11 de agosto, a las 19 horas, en 2D subtitulada.

 

Desde el municipio invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación del Cine Municipal, que ofrece una propuesta para todas las edades durante estas vacaciones de invierno.

 

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