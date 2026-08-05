Aumentan la neumonía y la bronquiolitis por el avance del Virus Sincicial Respiratorio

El aumento de las notificaciones de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) impulsa un incremento de los casos de bronquiolitis y neumonía en Argentina, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Si bien la circulación de los virus respiratorios se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año y comienza a desacelerarse, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de estas enfermedades, especialmente por su impacto en niños pequeños y personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Panorama epidemiológico

El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 29, señala que los casos de influenza continúan en descenso luego del pico registrado entre las semanas 21 y 22. En tanto, la circulación de SARS-CoV-2 permanece estable y en niveles bajos durante todo 2026, sin cambios significativos en las últimas semanas.

En cuanto a la neumonía, durante las primeras 28 semanas epidemiológicas del año se notificaron 86.428 casos, con una incidencia acumulada de 186 casos cada 100.000 habitantes. La tasa es similar a la observada en los dos años previos e incluso levemente inferior.

El BEN también indica que las notificaciones de neumonía alcanzaron su máximo entre las semanas 21 y 22 y desde entonces muestran una tendencia descendente. Al comparar el período 2016-2026, el mayor número de casos acumulados se registró en 2016, seguido por 2022.

El impacto en la bronquiolitis

La bronquiolitis continúa siendo una de las enfermedades respiratorias con mayor incidencia en la población infantil. En las primeras 28 semanas de 2026 se notificaron 65.741 casos, con una tasa acumulada de 4.545,4 casos cada 100.000 habitantes.

Aunque los registros actuales se mantienen por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2016 y también son inferiores a los de años anteriores, el Virus Sincicial Respiratorio sigue siendo el principal responsable de las internaciones por infecciones respiratorias, especialmente en niños y niñas menores de dos años.

Menos gripe, más protagonismo del VSR

Entre los pacientes ambulatorios, la positividad para influenza fue del 23,7% en la semana epidemiológica 29, lo que representa una disminución de 13,3 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.

En cambio, entre los pacientes internados, el Virus Sincicial Respiratorio se consolidó como el virus predominante. Durante las últimas cuatro semanas analizadas se detectaron 179 casos positivos, muy por encima de los 96 registrados para influenza. El informe también menciona que continúan notificándose casos de coinfección entre influenza y VSR, además de algunos episodios que combinan SARS-CoV-2 y VSR.

Qué variante de gripe predomina

La vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia muestra que el subclado J.2.4.1, conocido como variante K de Influenza A(H3N2), representa el 97% de las muestras caracterizadas durante 2026.

En la última semana se confirmaron 13 nuevos casos de esta variante, elevando el total anual a 366. Además, se identificaron otros 13 casos de Influenza B del linaje Victoria, que ya suma 57 muestras positivas en lo que va del año.

Las recomendaciones para prevenir complicaciones

Frente al escenario epidemiológico actual, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener al día la vacunación antigripal de los grupos de riesgo y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas respiratorios, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

También recordaron que las medidas de prevención continúan siendo fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios. Entre ellas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y utilizar barbijo cuando se presentan síntomas o en contextos de alta circulación viral.

MA