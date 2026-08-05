Olivia Conesa debutará hoy en el Mundial de Atletismo U20 en Oregon

La velocista esquelense Olivia Conesa tendrá este miércoles 5 de agosto su esperado debut con la Selección Argentina en el Campeonato Mundial U20 de Atletismo, el certamen de mayor relevancia internacional de la categoría que se llevará a cabo en el emblemático estadio Hayward Field, en Eugene, Oregón.

Con solo 16 años, la atleta cordillerana participará en la primera serie eliminatoria de los 100 metros llanos a las 14:54 (hora de Argentina). Su llegada a esta cita ecuménica representa un hito en su carrera deportiva, sustentado por el récord nacional U18 alcanzado en el CENARD con una marca de 11.69 segundos, además de su previa actuación en el Campeonato Iberoamericano U20.

UN TRABAJO EN EQUIPO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El proceso de consolidación de Conesa es el resultado de una preparación integral conducida por su entrenadora Adriana Garzón, articulada con el club Independiente, la Municipalidad de Esquel y el constante respaldo institucional de Chubut Deportes. Desde la entidad provincial destacaron la importancia de acompañar el talento local para garantizar su proyección en la alta competencia.

La jornada de apertura contará también con la presencia de la salteña Milagros Damico en la segunda serie de los 100 metros llanos (con récord nacional U20 de 11.48). En las jornadas posteriores se sumarán a la delegación los atletas nacionales Germán Muñoz (400m vallas), Milagros Rosas (jabalina) y Carmela Cocco (martillo).

Las competencias pueden seguirse a través de la plataforma TyC Sports Play.