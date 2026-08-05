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Por Redacción Red43

Cambios en la Ley de Tierras: el Centro de ex Combatientes de Malvinas de Esquel expresó su oposición

El Centro de ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y zona noroeste de Chubut expresó su posición sobre el debate que se dará en el Senado.
Por Redacción Red43

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El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” fue enviado al Senado en marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026 y Mensaje Nº 22/26.

 

Tuvo un intento fallido de tratamiento en el Senado el pasado 16 de julio. El jueves 6 de agosto, se vuelve a tratar y el debate en la sociedad continúa.

 

El Centro de ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y zona noroeste de Chubut, expresó su desacuerdo mediante una proclama:

 

"Nuestra tierra Argentina guarda la riqueza que el extranjero codicia.

 

Entregar el suelo es regalar el agua, la energía y los minerales estratégicos.

 

Por lo tanto desde el Centro de ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y zona noroeste de Chubut, nos oponemos firmemente a esta ley denominada de extranjerización de la tierra a tratarse este jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación.

 


Defender la tierra argentina es continuar la gesta de Malvinas. Entregar nuestro suelo al capital extranjero pisotea la memoria de nuestros héroes y compromete la soberanía nacional. La patria no se vende, se defiende".

 

VGM Marcelo Alejandro Salonio - Presidente
 

 

SL

 

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