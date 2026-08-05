Cambios en la Ley de Tierras: el Centro de ex Combatientes de Malvinas de Esquel expresó su oposición

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” fue enviado al Senado en marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026 y Mensaje Nº 22/26.

Tuvo un intento fallido de tratamiento en el Senado el pasado 16 de julio. El jueves 6 de agosto, se vuelve a tratar y el debate en la sociedad continúa.

El Centro de ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y zona noroeste de Chubut, expresó su desacuerdo mediante una proclama:

"Nuestra tierra Argentina guarda la riqueza que el extranjero codicia.

Entregar el suelo es regalar el agua, la energía y los minerales estratégicos.

Por lo tanto desde el Centro de ex - Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y zona noroeste de Chubut, nos oponemos firmemente a esta ley denominada de extranjerización de la tierra a tratarse este jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación.



Defender la tierra argentina es continuar la gesta de Malvinas. Entregar nuestro suelo al capital extranjero pisotea la memoria de nuestros héroes y compromete la soberanía nacional. La patria no se vende, se defiende".

VGM Marcelo Alejandro Salonio - Presidente



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