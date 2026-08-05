El Senado debate este jueves cambios en la Ley de Tierras: qué podría modificarse y por qué genera interés en Chubut

El Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que, entre otros puntos, propone modificar la Ley de Tierras Rurales y aspectos de la normativa sobre manejo del fuego. La propuesta genera especial interés en provincias como Chubut debido a su posible impacto sobre zonas de frontera, recursos naturales y áreas afectadas por incendios forestales. El oficialismo llega a la sesión con una negociación voto a voto y un resultado que, por el momento, permanece abierto.

Qué cambios propone el proyecto

Uno de los principales ejes de la iniciativa es la modificación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Según la última versión conocida del proyecto, el límite de tierras rurales en manos extranjeras pasaría del 15% al 25% de la superficie de cada provincia. Al mismo tiempo, dejaría de aplicarse el tope por departamento, una de las modificaciones que concentra buena parte del debate político.

El texto también modifica las condiciones para la compra de tierras ubicadas en zonas de frontera, elimina restricciones vigentes para algunos inmuebles con cuerpos de agua permanentes y flexibiliza límites de superficie que hoy rigen en determinadas zonas productivas.

Desde el oficialismo sostienen que los cambios buscan actualizar una normativa que, a su entender, desalentó inversiones y afectó el valor de las tierras. En cambio, sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor concentración de tierras en áreas consideradas estratégicas.

Por qué el debate interesa en Chubut

La discusión adquiere una relevancia particular para Chubut debido a las características de su territorio. La provincia cuenta con extensas zonas cordilleranas, lagos, ríos, áreas de frontera con Chile y regiones con potencial minero, recursos que forman parte del debate sobre los alcances del proyecto.

Además, varios de los cambios propuestos alcanzan aspectos vinculados a la administración de tierras rurales y zonas consideradas estratégicas, cuestiones que distintos sectores siguen de cerca por su posible impacto en la Patagonia.

Cambios en la ley de manejo del fuego

El proyecto también incorpora modificaciones a la legislación sobre manejo del fuego, otro punto de especial interés para Chubut tras los incendios forestales registrados en los últimos años.

La iniciativa plantea limitar las restricciones para modificar el uso de tierras afectadas por incendios únicamente a los bosques nativos alcanzados por la legislación específica. De esta manera, otros ambientes naturales que actualmente también se encuentran protegidos dejarían de estar comprendidos por esas limitaciones.

Para el oficialismo, el objetivo es corregir restricciones que consideran excesivas para los propietarios. En tanto, organizaciones ambientales sostienen que esos cambios podrían reducir herramientas destinadas a desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.

Cómo será la votación en el Senado

Para que el debate pueda comenzar, primero deberá reunirse el quórum, que requiere la presencia de al menos 37 de los 72 senadores.

Una vez iniciada la sesión, los legisladores votarán el proyecto en general. Si obtiene mayoría simple de los presentes, continuará el tratamiento en particular, donde se analizan y votan los distintos capítulos y artículos.

En esa instancia, un senador puede modificar su voto. Es decir, puede acompañar la ley en general, pero rechazar alguno de sus capítulos. Por ese motivo, el capítulo referido a la Ley de Tierras podría tener un resultado distinto al resto de la iniciativa.

Una votación con final abierto

El escenario legislativo continúa siendo ajustado. Hasta las últimas horas, el oficialismo mantenía negociaciones con distintos bloques para reunir los votos necesarios, mientras la oposición buscaba frenar algunos de los capítulos más cuestionados del proyecto.

Contando porotos previo a la sesión, el oficialismo tendría asegurados los votos para alcanzar el quórum y aprobar buena parte de la iniciativa, aunque el capítulo referido a la Ley de Tierras aparece como uno de los más disputados y podría recibir un tratamiento diferente por parte de algunos bloques.

Quién podría desempatar

Otro dato que cobró relevancia en la previa del debate es que el presidente Javier Milei adelantó su viaje oficial al exterior. En caso de producirse un empate durante alguna de las votaciones, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y no presidirá la sesión.

En ese escenario, el Senado sería conducido por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza, quien tendría a su cargo un eventual voto de desempate. Ese escenario solo se produciría si una de las votaciones terminara igualada.

MA